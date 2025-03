Fortaleza: goleada necessária e merecida sobre o Ferroviário

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Volante Matheus Rossetto foi um dos destaques do Fortaleza

Era fundamental o Fortaleza voltar a vencer e foi o que ocorreu diante do Ferroviário, nesta quarta-feira, 5, quinta rodada da Copa do Nordeste. Um placar de 4 a 0 construído com total autoridade na Arena Castelão, dominando todos os aspectos do encontro, controlando as ações.

Vojvoda, mais uma vez, optou por uma escalação bastante diferente em relação ao jogo anterior — justamente contra o Ferroviário, mas pelo Campeonato Cearense — e o time, desta vez, respondeu de forma bem mais positiva, atuando no tradicional esquema 4-3-3, deixando de lado o 3-5-2 utilizado na primeira etapa no sábado carnavalesco.

Sem erros individuais graves no sistema defensivo, algo que vinha ocorrendo frequentemente, a equipe também conseguiu atuar bem coletivamente, com os setores próximos, trocando passes mais rápidos, utilizando infiltrações ofensivas, dando menos espaços no meio-campo e aproveitando as fragilidades do time reserva do Ferroviário. Moisés, Pochettino, Pacheco e Rossetto tiveram os melhores desempenhos da noite. Chegando a nove pontos, a classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste está bem encaminhada.

Ceará em sequência de jogos chave

Serão três confrontos importantes em uma semana para o Ceará: América-RN, nesta quinta, Maracanã (dia 9) e Confiança-SE (dia 12). A equipe vive fase decisiva neste começo de mês e tem como objetivo administrar suas forças para garantir bons desempenhos. O jogo contra o América-RN, pela Copa do Nordeste, é crucial. O Alvinegro tem um jogo a menos, mas, por enquanto, está fora do G-4 do seu grupo, com uma campanha de quatro pontos somados em nove disputados. Vencer é fundamental e não dá para pensar em poupar ninguém.

Contra o Confiança, o encontro é mais decisivo ainda. Vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil, prestígio e uma boa cota de premiação: R$ 2,31 milhões. Já o duelo contra o Maracanã, no Campeonato Cearense, surge em um momento mais tranquilo depois que o Alvinegro venceu o primeiro jogo da semifinal por 3 a 0. É nesta partida, portanto, a melhor oportunidade para o técnico Léo Condé rodar o elenco, dar minutagem para atletas importantes do banco — casos de Willian Machado, Éder, Dieguinho, Martínez, Matheus Araújo, por exemplo — e preservar os titulares.

Os 50 mil pontos de Lebron



Lebron James fez o que parecia impossível e se tornou o primeiro jogador da NBA a passar dos 50 mil pontos levando em conta temporada regular e playoffs. Aos 40 anos, segue atuando em nível impressionante pelo Los Angeles Lakers, agora tendo Luka Doncic ao seu lado.

Mais 3!

1. O futebol é um caso sério. Nas oitavas de final da Liga do Campeões, jogo de ida, o PSG teve 27 tentativas de gol contra duas do Liverpool. Resultado: 1 a 0 para o time inglês, com atuação monstruosa do goleiro brasileiro Alisson.

2. Muito dinheiro em premiações para o novo Mundial de Clubes da Fifa, que acontecerá de 14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos. As 32 equipes (Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo, do Brasil) vão dividir US$ 1 bilhão (equivalente a R$ 5,8 bilhões), conforme confirmou uma fonte próxima à entidade para a AFP.

3. Depois de seis anos, Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo estão, juntos, nas semifinais do Paulistão.