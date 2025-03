Ceará e Fortaleza são favoritos no fim de semana para confirmar final

Foto: Lucas Emanuel/FCF Ceará, de Fernandinho e Fortaleza, de Mancuso, têm encontro marcado

Diante de Maracanã e Ferroviário, Ceará e Fortaleza, respectivamente, entram em campo, no fim de semana, como favoritos destacados por vaga na final do Campeonato Cearense.

Por ter vencido o primeiro confronto por 3 a 0, o Alvinegro tem uma vantagem irreversível e já pode projetar a finalíssima, inclusive poupando atletas no confronto de domingo.

É inimaginável, sob qualquer aspecto — e guardando todo o respeito ao Maracanã — uma reversão. Assim, se há uma partida em que é possível rodar o elenco com tranquilidade, possibilitando minutagem para atletas que estão atuando menos, é justamente essa.

No caso do Fortaleza, o empate sem gols no primeiro confronto ainda deixa o resultado minimamente mais aberto, mas o elenco de Vojvoda é extremamente superior ao do Ferroviário, por mais que esteja vivendo um momento inconstante, tanto que ficou quatro partidas sem vencer — e com ruim desempenho — até voltar a jogar bem no 4 a 0 do meio de semana, pela Copa do Nordeste, contra os reservas do Ferrão.

O Tubarão entra com menos responsabilidade, assume esse discurso de franco-atirador, tem atletas em boa fase — caso de Allanzinho e Gharib — e atuou melhor na partida de ida da semifinal. Nada disso, entretanto, tira a obrigação e o favoritismo do Fortaleza. Uma eliminação da equipe do Pici seria algo completamente fora da curva e inesperado.

Ceará com 85,8% de aproveitamento

O Ceará venceu nove partidas — além de um empate e uma derrota — das 11 que disputou na temporada 2025. A equipe tem aproveitamento excelente de 84,8%. Foram 20 gols marcados e apenas cinco sofridos.

Racismo contra Luighi e omissão da Conmebol



A reação do atacante Luighi, do Palmeiras, após o jogo em que foi vítima de racismo efetivado por um torcedor do Cerro Porteño, em encontro pela Libertadores sub-20, no Paraguai, foi comovente. Além da terrível situação — ele levou uma cusparada e foi chamado de macaco — o atleta se revoltou também com o protocolo da entrevista após a partida, que simplesmente ignorou os fatos. O profissional que o entrevistava, cumprindo ordens da Conmebol, não saiu do roteiro padrão e nada questionou. É um retrato indignante de como a entidade segue preferindo, nestes casos, envelopar a narrativa como lhe convém. Tomara que o Palmeiras faça o que prometeu, de ir até as últimas instâncias para buscar uma punição.

Já viu? *

Bullseye Landing. O documentário, com 40 minutos de duração, mostra os bastidores e toda a incrível preparação técnica, científica e de coragem do piloto Luke Czepiela, que fez o pouso de um avião no teto de um arranha-céu em Dubai. Onde: RED BULL TV

Mais 3!

1. A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) e a Fórmula 1 aprovaram a entrada da histórica marca Cadillac no circuito, a partir de 2026. General Motors e TWG Motosports são as donas da Cadillac.

2. Guilherme, ex-Fortaleza e atualmente no Santos, ganhou companhia de Cano, do Fluminense. Ambos agora são artilheiros do Brasil em 2025, com 10 gols.

3. Levando em conta os principais artilheiros nas cinco mais importantes ligas nacionais da Europa, Salah, do Liverpool, é o que tem mais gols: 25.