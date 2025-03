Vojvoda tem razão: chamar elenco do Fortaleza de "sem vergonha" é absurdo

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Vojvoda, técnico do Fortaleza, reunido com o grupo de jogadores durante treino no Centro de Excelência Alcides Santos

Entre muitas declarações de Vojvoda após a classificação do Fortaleza para a final do Campeonato Cearense, batendo o Ferroviário por 1 a 0, o técnico reclamou com veemência - algo raro - do exagero nas críticas recebidas pelo time no início desta temporada e citou especificamente o termo "sem vergonha".

Esse tipo de citação realmente não condiz em nada com o trabalho desenvolvido pelo clube nos últimos anos e incomodaram muito o técnico, assim como as constantes vaias nos jogos e até mesmo antes de algumas partidas, no aquecimento. Para Vojvoda, é um enorme desrespeito e entendo que ele tem absoluta razão.

Evidentemente que o futebol é dinâmico. A equipe tem alternado bons e maus momentos em 2025 - táticos e individuais - e merece ser criticada e elogiada, faz parte do trabalho, mas desde a sua chegada, que é o recorte justo, o treinador argentino tem transformado o Fortaleza em uma das equipes mais consistentes do futebol brasileiro. O clube vem conquistando títulos e fazendo campanhas marcantes em diversas competições, incluindo Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Libertadores. Falar de falta de vergonha ou da falta de brio do grupo, além de não ter nenhuma lógica, mexeu com o treinador.

Importante lembrar, inclusive, que a manutenção de grande parte do elenco da temporada passada, quando foi quarto colocado da Série A, demonstra que o Fortaleza vem apostando em um trabalho de continuidade, o que é um indicativo claro de confiança no grupo. Não faz sentido, portanto, desmerecer o esforço coletivo e a evolução do time com xingamentos de tal natureza.