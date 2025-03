Ceará chega a final do Estadual vencendo todos os jogos

Foto: FÁBIO LIMA Ceará, de Sobral e Mugni, quer manter sequência de vitórias viva

Garantido na final do Campeonato Cearense após vencer novamente o Maracanã (4 a 0), neste domingo, 9, o Ceará venceu todos os jogos que fez na competição até agora. Foram sete partidas e 21 pontos somados, 100% de aproveitamento, portanto.

Em relação aos gols anotados, foram 19, média alta de 2.7 por jogo. Na defesa, a equipe sofreu apenas três tentos, nas vitórias por 2 a 1 sobre Tirol, Ferroviário e Fortaleza.

Em toda temporada, o Ceará atuou 12 vezes, com dez vitórias, um empate (diante do Confiança, na Copa do Nordeste) e uma derrota (para o Náutico, também na Copa do Nordeste), totalizando 86.1% de aproveitamento.

O elenco de Léo Condé volta a campo na quarta-feira que vem, contra o Confiança, no Castelão, encontro da segunda fase da Copa do Brasil. Vitória vale R$ 2.3 milhões e vaga na terceira fase do torneio.

O primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, contra o Fortaleza, ocorre no próximo sábado.