Com aproveitamento altíssimo, Ceará chega a dez vitórias em 2025

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Jogadores do Ceará comemoram gol marcado por Pedro Raul diante do América-RN, na Copa do Nordeste

Os três pontos conquistados pelo Ceará contra o Maracanã, neste domingo, semifinal do Campeonato Cearense (4 a 0, gols de Pedro Raul, Marcos Victor, Fernandinho e Matheus Araújo) e que garantiram o Alvinegro na final do Estadual, representaram a conquista da décima vitória do time na temporada. Em 12 jogos, o aproveitamento está bastante alto, 86.1% dos pontos disputados. Foram 31 somados em 36 jogados.

Em relação aos gols marcados, o time anotou 24, média de dois por partida. O sistema defensivo, entretanto, chama mais atenção. A equipe sofreu apenas cinco tentos, média baixa de 0.41 por jogo.

Levando em conta as equipes que vão disputar a Série A em 2025, o aproveitamento do elenco de Léo Condé só fica inferior ao do Internacional, que tem 88% e está perto do título gaúcho após bater o Grêmio por 2 a 0 no primeiro jogo da final, neste sábado.

O próximo confronto do Ceará ocorre na quarta-feira que vem, contra o Confiança, terceira fase da Copa do Brasil, às 21h30min, no Castelão.