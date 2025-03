Clássico-Rei na final, nada mais normal

Foto: Samuel Setubal Pedro Raul, atacante do Ceará, comemora gol contra o Maracanã

Com extrema e previsível tranquilidade, além de amplo domínio sob qualquer aspecto que o futebol permita avaliar, o Ceará confirmou o que já era sabido após o primeiro jogo da semifinal e bateu o Maracanã mais uma vez, neste domingo, na partida de volta. Está na final do Campeonato Cearense vencendo os sete jogos que fez. O time encarou o confronto com bastante seriedade e, escalado com uma equipe mesclada, goleou o adversário por 4 a 0. O técnico Léo Condé montou bem o time e conseguiu dar minutos para atletas que estão hoje na reserva, mas serão importantes para a sequência da temporada. Neste domingo, outro gol de Pedro Raul, mas o centroavante também perdeu pênalti. O gol de Fernandinho foi espetacular. Marcos Victor e Matheus Araújo também balançaram as redes.

Por mais que o Ferroviário e seu organizado sistema defensivo mereçam elogios e méritos, a dificuldade do Fortaleza para garantir vaga na final do Campeonato Cearense (venceu por 1 a 0) deixa sinais de alerta. Me refiro, especialmente, aos problemas técnicos e táticos da equipe para furar o bloqueio do Ferrão (jogou extremamente recuado), porque em relação ao esforço e a luta em busca do resultado, o time mostrou ímpeto elogiável. Com mais velocidade, infiltrações pelos dois lados e aproximações inteligentes, o time teria mais tranquilidade para não precisar do gol nos minutos finais (os dois tentos anteriores foram corretamente anulados).

Aliás, entre as muitas declarações de Vojvoda no sábado, o técnico reclamou com veemência do exagero nas críticas recebidas pelo time no início desta temporada e citou especificamente o termo "sem vergonha". Esse tipo de citação não condiz em nada com o trabalho desenvolvido pelo clube nos últimos anos e o incomodaram muito, assim como as constantes vaias nos jogos e até mesmo antes de algumas partidas, no aquecimento. Para Vojvoda, é um enorme desrespeito e entendo que ele tem absoluta razão. Uma coisa é a crítica do desempenho, normal. Outra é questionar o caráter do grupo na luta pelas vitórias.

O número que importa

Dos 20 times que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro, apenas três não perderam na temporada, levando em conta todas as competições disputadas: Inter-RS, Atlético-MG e Vitória.

Internacional e Atlético-MG, por sinal, vivem ótima fase também em desempenho, não apenas nos resultados. Ambos estão próximos das respectivas conquistas de seus estaduais. No sábado, o Galo fez 4 a 0 no América-MG, na partida de ida da final mineira. Já o Inter emplacou 2 a 0 sobre o Grêmio, também no primeiro jogo da final gaúcha.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Para ser campeão inglês, basta ao ótimo Liverpool ganhar cinco dos nove jogos que restam da Premier League, isso para não depender de ninguém. Neste momento, são absurdos 15 pontos de diferença sobre o Arsenal, segundo colocado do torneio: 70 a 55.

2. Bruno Henrique chegou aos 100 gols pelo Flamengo, ao marcar na semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco. O atacante está no clube desde 2019, com 14 títulos.

3. Em crise, o Velez Sarsfield finalmente ganhou seu primeiro jogo no Campeonato Argentino 2025, diante do San Martin, 1 a 0. Segue em último do grupo e Machuca, que pertence ao Fortaleza, continua indisponível por contusão.