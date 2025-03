O impacto de Ceará x Confiança no Clássico-Rei da final do Estadual

Foto: Lucas Emanuel/FCF Ceará e Confiança empataram por 1 a 1 pela Copa do Nordeste 2025

Finalistas óbvios do Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza terão preparações bem distintas para o primeiro confronto da final, sábado que vem, no Castelão. É o calendário que vai impor a necessidade de estratégias diferentes das comissões técnicas, mas qual o tamanho do impacto na decisão? Depende.

O Fortaleza, com uma semana livre de compromissos, terá a oportunidade de se concentrar exclusivamente na preparação para o Clássico-Rei, otimizando o tempo para ajustes táticos e físicos. Tempo para Vojvoda escolher a melhor formação, justamente em um momento em que ele tem mudado bastante a escalação inicial de um jogo para o outro.

Por outro lado, o Ceará enfrentará o Confiança, amanhã, em um confronto crucial pela Copa do Brasil, valendo vaga na terceira fase e uma premiação adicional de R$ 2,3 milhões. Não há como entrar sequer com força moderada. A pressão pela vitória é natural, tanto pelo prestígio que tem a competição, como pelo fato de o Alvinegro ter muito mais condição do que o adversário, levando em conta todos os critérios possíveis. É o favorito destacado.

Caso passe pelo Confiança, o elenco de Léo Condé ganha força e motivação olhando para o Estadual, ainda que a fisiologia precise avaliar de perto o desgaste físico. Em caso de tropeço, há o risco de o fator emocional ser efetivamente prejudicado. O treinador, sereno, disse que preferia ter uma semana livre e deixou claro a necessidade de trabalhar em duas frentes, mas não colocou o cenário como fundamental para uma desvantagem no confronto diante do Fortaleza. Concordo com ele.

O número que importa

Ceará e Fortaleza fizeram 12 jogos em 2025 e, curiosamente, ambos marcaram 24 gols, boa média de dois por partida. A diferença está na defesa: Alvinegro sofreu cinco tentos e o Tricolor, sete.

Fortaleza com Allanzinho

É um bom movimento de mercado quando Ceará e Fortaleza mostram interesse em atletas que disputaram o Campeonato Cearense, caso de Allanzinho, que será anunciado em breve como reforço do Tricolor. Geralmente são atletas buscando espaço, jovens e com custo baixo, aumentando ainda mais as possibilidades de um ótimo investimento.

R$ 400 mil pela arbitragem na final

Arbitragem completa para os dois jogos finais do Estadual será de fora do quadro da Federação Cearense. Zero novidade. O custo, que será dividido por Ceará e Fortaleza, vale a pena porque diminui a pressão de quem ficar responsável pelo apito: R$ 400 mil, somando árbitros de campo e VAR.

Mais 3!

1. Apenas 3 dos 20 clubes que vão disputar o Campeonato Brasileiro da Série A 2025 estão com saldo negativo de gols até agora. Bragantino (-1), Mirassol (-2) e o atual campeão, Botafogo-RJ (-7).

2. Vitória, Corinthians, Sport e Bahia são as equipes da primeira divisão nacional que mais entraram em campo na temporada, pelos mais diversos torneios: 17 vezes, cinco a mais do que Ceará e Fortaleza.

3. Por falar em Vitória e Bahia, ambos marcaram 34 gols e são os melhores ataques em números absolutos do País, claro, levando em conta os clubes de Série A.