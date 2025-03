Desistência de Ronaldo da CBF mostra domínio da entidade sobre federações

Foto: MARCO BELLO/FIFA Troféu do 'Super Mundial' apresentado pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, e pelo pentacampeão brasileiro Ronaldo 'Fenômeno'

A desistência de Ronaldo Fenômeno de disputar a presidência da Confederação Brasileira de Futebol, anunciada nesta quarta-feira, 12, é um reflexo claro do domínio que a entidade exerce sobre as federações estaduais e, por consequência, sobre o futebol brasileiro.

Apesar do apelo popular por mudanças, a pressão que a CBF exerce nos bastidores e nas estruturas políticas do futebol demonstrou ser maior do que a expectativa de renovação liderada por Ronaldo.

Sua saída ilustra a força financeira da CBF. A entidade segue estruturando economicamente as 27 federações, que se mostram satisfeitas com o modelo atual de organização do presidente Ednaldo Rodrigues.

As federações estaduais, juntas, têm votos suficientes para eleger quem quiserem, independentemente do pensamento de clubes, e não mostram qualquer interesse na transformação do futebol brasileiro. Os principais clubes também não querem mudanças relevantes, apesar de alguns discursos populistas vez ou outra. Desta forma, o sistema permanece sólido.