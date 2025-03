Fortaleza: qual a linha defensiva para o Clássico-Rei? Veja quem mais jogou

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Kuscevic e Titi, zagueiros do Fortaleza, antes de duelo contra o Sport pela Copa do Nordeste

Com uma semana livre para treinar antes da primeira partida da final do Campeonato Cearense, no sábado que vem, diante do Ceará, o Fortaleza tem no técnico Vojvoda um profissional com uma base filosófica de trabalho que visa rodar muito o elenco. Em 2025, nas 12 partidas até aqui, não tem sido diferente e uma das dúvidas principais está na formação da linha defensiva.

Entre os zagueiros, Titi foi o que mais atuou na temporada: foram seis jogos e 540 minutos, seguido de Kuscevic, com 444 minutos em campo. Britez (389), Gaston Ávila (270), David Luiz (244), Cardona (180, mas foi emprestado ao Talleres-ARG) e Gustavo Mancha (90) completam a relação.

Entre os laterais, Tinga, que também jogou em linha com três zagueiros, domina. Em nove jogos, ficou em campo por 589 minutos. Depois aparecem Mancuso (551 minutos em sete partidas), Bruno Pacheco (512), Diogo Barbosa (465) e Felipe Jonatan (90).

Na prospecção do setor, é preciso levar em consideração alguns detalhes: Mancuso e Britez estão tentando se recuperar de contusão e, hoje, são dúvidas para a partida. Felipe Jonatan e Gustavo Mancha estão com espaço mínimo.

Avaliando também quem mais entrou em campo na temporada, as opções disponíveis e o desempenho apresentado, uma formação possível teria Tinga, Titi, Kuscevic e Pacheco, isso no caso da manutenção de uma linha de quatro defensores. Caso Mancuso e Britez se recuperem e tenham condições físicas ideais, passam a ser favoritos para as respectivas posições.

Até agora, em 12 partidas no ano, o Fortaleza sofreu sete gols.