Que os Clássicos-Rei estejam livres dos graves erros de arbitragem

Foto: Rafael Ribeiro/CBF Árbitro no monitor do VAR em campo em jogo da Série A 2024

É quase uma oração quando um jogo de futebol começa no Brasil: o desejo para que a arbitragem não contamine o resultado em campo está presente no pensamento de todo torcedor que tem respeito pelo jogo. Episódios como o que ocorreu na noite de segunda-feira passada, na semifinal do Campeonato Paulista, quando o Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0, assustam e maculam o esporte.

Um pênalti inacreditável — simulação de Vitor Roque — marcado pelo árbitro de campo e confirmado pelo VAR decidiu a vaga. Os responsáveis são sempre os mesmos: clubes (todos, inclusive os prejudicados) e dirigentes de CBF e Federações, que nada fazem efetivamente para a melhoria da qualidade geral.

O lance também serve de referência para as finais do Campeonato Cearense, nos dois próximos sábados. Toda a equipe de campo e do VAR, 11 pessoas no total em cada Clássico-Rei, será de fora dos quadros da Federação Cearense de Futebol. A decisão dos clubes faz sentido e guarda dois motivos essenciais. O primeiro é tirar a pressão dos árbitros locais, afastando eventuais influências emocionais. O segundo é a convicção de que a qualidade da arbitragem cearense ainda é inferior na comparação com a média nacional, já baixíssima.

De toda forma, até pelo episódio do Paulistão e tantos outros, nada garante que o trabalho dos homens do apito e do vídeo não atrapalhe o resultado. Nos resta torcer — ou orar — para que as duas partidas entre Ceará e Fortaleza estejam livres da incompetência dos árbitros, única forma do torcedor que gosta verdadeiramente do esporte comemorar ou lamentar o desempenho do seu time, sem contaminação. Amém.

Flamengo é o melhor ataque do Brasil



O Flamengo é o time do Brasil com melhor média de gols por jogo em 2025, levando em conta as equipes que vão disputar a Série A. São 14 jogos e 31 tentos marcados, média de 2,2 por partida.

Julgamento pela morte de Maradona

Quatro anos após a morte de Diego Maradona, a Argentina deu início, ontem, ao julgamento de sete profissionais de saúde que cuidavam do ex-jogador. Eles vão enfrentar o tribunal para esclarecer até que ponto foram responsáveis pelo trágico desfecho, que causou comoção e revolta no país. O processo, em San Isidro, região metropolitana de Buenos Aires, deve durar até julho e certamente vai gerar enorme repercussão.

Os acusados — membros da equipe médica que acompanhava Maradona — respondem por "homicídio simples com dolo eventual", grave acusação que implica que, embora não houvesse intenção direta de matar, eles teriam consciência de que suas ações ou negligências poderiam levar à morte do ex-jogador. Se condenados, as penas variam de 8 e 25 anos de prisão.

Dia de Copa do Brasil para o Ceará



1. Caso se classifique para a terceira fase da Copa do Brasil, hoje, diante do Confiança, no Castelão, o Ceará vai acumular R$ 5,7 milhões em premiação no torneio 2025.

2. Por estar na competição, a cota inicial foi de R$ 1,54 milhão. Ao passar para a segunda fase, batendo o Sergipe, garantiu R$ 1,87 milhão e o jogo desta quarta garante mais R$ 2,3 milhões.

3. Será o jogo de número 13 do Alvinegro na temporada, que soma 10 vitórias, um empate e uma derrota. Detalhe: apenas duas partidas foram longe de Fortaleza.