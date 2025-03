Ceará aumenta sequência e não perde há 19 jogos atuando em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA Ceará perdeu apenas um jogo na temporada 2025, fora de casa, contra o Náutico

Um sequência invicta importante ostenta o Ceará neste momento. A equipe não perde, atuando em Fortaleza (como mandante ou visitante), há 19 partidas. São 17 vitórias e dois empates no período, com 38 gols marcados e apenas oito sofridos.

As partidas foram disputadas por quatro competições diferentes: Campeonato Brasileiro da Série B, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Copa do Brasil.

A lista de partidas, todas sob o comando do técnico Léo Condé, tem oito disputadas em 2024 e mais 11 jogadas em 2025.

O próximo encontro do Ceará ocorre no sábado que vem, diante do Fortaleza, no Castelão, primeiro confronto da final do Campeonato Cearense.

Os jogos da sequência invicta do Alvinegro:

Novorizontino - 1x0

Operário-PR - 2x1

Vila Nova - 4x0

Brusque - 1x0

Ponte Preta - 1x0

Paysandu - 2x1

Avaí - 2x0

América-MG - 1x0

Tirol - 2x1

Ferroviário - 2x1

Iguati - 1x0

Barbalha - 5x0

CSA - 1x0

Fortaleza - 2x1

Confiança - 1x1

Maracanã - 3x0

América-RN - 1x0

Maracanã - 4x0

Confiança - 2x2