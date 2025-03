Ceará evita eliminação na Copa do Brasil com lição de garra

Foto: FCO FONTENELE Bruno Ferreira, goleiro do Ceará, defendeu dois pênaltis contra o Confiança pela Copa do Brasil

O Ceará mostrou muita força, entrega e mérito diante do Confiança para evitar o que seria um desastre na Copa do Brasil, no Castelão. Depois de sair perdendo por 2 a 0 na primeira etapa, conseguiu empatar e, nos pênaltis, contou com brilho dos cobradores e especialmente do goleiro Bruno Ferreira, autor de duas defesas, para garantir a passagem para a terceira fase do torneio. O Alvinegro teve muito mais volume ofensivo do que o organizado Confiança. Foram 29 finalizações e 13 escanteios, mas o excesso de chances perdidas, além das falhas defensivas, permitiram ao time de Sergipe levar a decisão para as penalidades, sempre dramáticas. O desgaste físico do elenco de Léo Condé ficou visível e a recuperação agora será essencial. Tem Clássico-Rei decisivo no sábado.

Fortaleza com dúvidas na zaga

Com uma semana livre para treinar antes da primeira partida da final do Estadual, o Fortaleza tem no técnico Vojvoda um profissional com uma base filosófica de trabalho que visa rodar muito o elenco. Em 2025, não tem sido diferente e uma das dúvidas principais está na formação da linha defensiva.

Entre os zagueiros, Titi foi o que mais atuou: foram seis jogos e 540 minutos, seguido de Kuscevic, com 444 minutos. Brítez (389), Gastón Ávila (270), David Luiz (244) e Gustavo Mancha (90) completam a relação. Entre os laterais, Tinga ficou em campo por 589 minutos. Depois aparecem Mancuso (551), Bruno Pacheco (512), Diogo Barbosa (465) e Felipe Jonatan (90).

Mancuso e Brítez ainda são dúvidas. Felipe Jonatan e Gustavo Mancha estão sem espaço. Uma possível formação: Tinga, Titi, Kuscevic e Pacheco. Caso Mancuso e Brítez se recuperem, passam a ser favoritos para as respectivas posições.

A monstruosa temporada de Raphinha



É absolutamente monstruosa a temporada de Raphinha. Com impressionantes 27 gols e 18 assistências em 41 jogos, o jogador está consolidado como um dos grandes nomes do futebol mundial, na briga pela Bola de Ouro. São 45 participações em gols.

Ainda sobre Raphinha, ele tem atuado mais centralizado sob o comando do técnico Hansi Flick, mas com intensa movimentação pelo lados (especialmente o esquerdo). Aos 28 anos, vive a melhor fase da carreira, com raciocínio rápido, preciso e grande poder de decisão. Além das ações ofensivas, seus números em desarmes (o terceiro maior ladrão de bolas do elenco) são elevados para um jogador de sua posição, o que evidencia sua disposição para contribuir defensivamente.

Raphinha também fez história ao se tornar o brasileiro com mais gols em uma única edição da Liga dos Campeões. Foram 11 até agora — o Barça segue no torneio e vai encarar o Dortmund nas quartas de final —, superando Neymar, Kaká, Jardel e Rivaldo, que tinham 10 gols em anos anteriores.

Nada de Ronaldo na CBF



1. A desistência de Ronaldo Fenômeno de disputar a presidência da Confederação Brasileira de Futebol é reflexo claro do domínio que a entidade exerce sobre as federações estaduais e, por consequência, sobre o futebol brasileiro.

2. Sua saída ilustra a força política e financeira da CBF. A entidade segue estruturando economicamente as 27 federações, que se mostram satisfeitas com o modelo atual de organização do presidente Ednaldo Rodrigues.

3. As federações estaduais, juntas, têm votos suficientes para eleger quem quiserem na eleição da entidade, independentemente do pensamento dos clubes.