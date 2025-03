Com lição de raça e frieza nos pênaltis, Ceará evitou desastre na Copa do Brasil

Foto: FCO FONTENELE FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-03-2025: Ceará x Confiança - 2a rodada da Copa do Brasil 2025. Ceará empata em 2 x 2 no tempo normal e ganha do Confiança por 3 x 0 nos pênaltis. Jogadores comemoram classificação. (Foto> Fco Fontenele/O Povo)

O Ceará mostrou equilíbrio emocional e muita entrega física para evitar uma eliminação que seria desastrosa para a equipe na segunda fase da Copa do Brasil. Depois de empatar por 2 a 2 diante do Confiança, no tempo normal, fez 3 a 0 na disputa de pênaltis para garantir a vaga para a terceira fase do torneio.

O Alvinegro finalizou 29 vezes, teve 13 escanteios e desperdiçou uma série de oportunidades enquanto via o adversário abrir 2 a 0 na primeira etapa. As dificuldades em converter chances claras de gol poderiam ter custado extremamente caro para o clube. Na segunda etapa, entretanto, a equipe mostrou grande poder de reação para empatar, gols de Pedro Raul e Galeano, com ótima atuação ofensiva de Matheus Bahia nos dois lances.

Nos pênaltis, então, foi a vez da frieza e da precisão. Fernando Sobral, Galeano e Rômulo bateram bem demais, todos no ângulo, enquanto o goleiro Bruno Ferreira defendeu duas cobranças para garantir o 3 a 0 e um acumulado de premiação na Copa do Brasil de R$ 5.7 milhões.

A entrega do Ceará precisa ser valorizada. O desgaste físico, entretanto, ficou evidente e a recuperação será foco fundamental da comissão técnica nos próximos dois dias. Sábado, contra o Fortaleza, tem o primeiro confronto da final do Campeonato Cearense.