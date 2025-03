Números do Ceará são superiores aos do Fortaleza em 2025

Foto: Lucas Emanuel/FCF Ceará e Fortaleza se encontraram uma vez na temporada, no Castelão

Clássico-Rei neste sábado, primeiro confronto da final do Campeonato Cearense. Todos os ingredientes estão postos para uma partida marcante, como quase sempre ocorre. Hora do comparativo dos números da temporada 2025, que mostram vantagem do Ceará sobre o Fortaleza.

O Alvinegro, sob o comando do técnico Léo Condé, disputou 13 jogos, conquistando dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota, acumulando 26 gols a favor e sete contra. Esse desempenho resulta em um aproveitamento bastante alto de 82%, além de uma média de dois gols marcados por partida e 0,54 gols sofridos.

Do lado do Fortaleza, de Vojvoda, foram 12 vezes que a equipe entrou em campo, com oito vitórias, um empate e três derrotas. O Tricolor marcou 24 gols e sofreu sete, ostentando aproveitamento de 69%. A média de gols marcados também é de dois por jogo, enquanto a média de gols sofridos atinge 0,58.

No único confronto em 2025 entre as duas equipes, o Ceará foi melhor e venceu por 2 a 1 (gols de Mugni, Pedro Henrique e Lucero), resultado que refletiu quem esteve superior no gramado e, no geral, mostra também uma temporada mais equilibrada da equipe de Condé, como foi no Clássico-Rei daquele 8 de fevereiro, primeira fase do Estadual. Neste sábado, um novo encontro, com inúmeras novas e velhas possibilidades.

O número que importa

Ceará e Fortaleza ficaram apenas um jogo da temporada 2025 sem balançar as redes. No caso do Alvinegro, foi na derrota para o Náutico por 1 a 0, pela Copa do Nordeste. Em relação ao Tricolor, foi no empate sem gols diante do Ferroviário, semifinal do Campeonato Cearense.

Entre os artilheiros do ano pelo Fortaleza, Lucero tem seis gols anotados e é jogador com mais tentos em 2025 pelo clube. Pikachu e Moisés fizeram quatro cada um e estão logo atrás do argentino. No Ceará, Pedro Raul e Pedro Henrique (está machucado e deve voltar em dois meses) anotaram quatro vezes, enquanto Aylon tem três gols.

Um sequência invicta importante mantém o Ceará neste momento. A equipe não perde, atuando em Fortaleza (como mandante ou visitante), há 19 partidas. São 17 vitórias e dois empates no período (2024 e 2025), com 38 gols marcados e apenas oito sofridos. As partidas foram disputadas por quatro competições diferentes e todas sob o comando de Léo Condé: Campeonato Brasileiro da Série B, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Copa do Brasil.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Endrick não bateu pênalti por excesso de felicidade



1. Nunca vi uma explicação como a que Carlo Ancelotti deu para Endrick não bater um dos pênaltis na disputa contra o Atlético de Madrid, oitavas de final da Liga dos Campeões, quarta-feira desta semana.

2. O técnico italiano do Real Madrid simplesmente achou Endrick feliz demais com a responsabilidade de bater a quinta cobrança e optou pela troca, apostando na frieza do alemão Rudiger, que acabou por converter o chute decisivo.

3. Para quem acha que disputa de penalidades é apenas sorte e não tem estratégia, competência e muito fator psicológico envolvido, mais uma boa prova de que nada é por acaso e que sorte é um fator inócuo nestes casos.