Ceará: defesa brilha contra o Fortaleza e média de gols sofridos segue muito baixa

Foto: Lucas Emanuel/FCF Goleiro Bruno Ferreira é titular do Ceará nesta temporada 2025

O sistema defensivo do Ceará segue atuando bem na temporada 2025. Desta vez, e no confronto mais relevante do ano até agora, diante do Fortaleza, saiu novamente sem ser vazado, neste sábado, vitória por 1 a 0, na primeira partida da final do Campeonato Cearense

Com o resultado - gol marcado por Fernando Sobral, batendo pênalti sofrido por Galeano, no segundo tempo - o time dirigido por Léo Condé agora jogará pelo empate no segundo confronto da final para ficar com o bicampeonato, sábado que vem.

No ano, o Ceará tem 14 partidas (somando Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Cearense) e sofreu apenas cinco gols, média muito baixa de 0.35 gol por partida.