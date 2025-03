Ceará: Condé completará 40 jogos e tem altíssimo aproveitamento de pontos

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Léo Condé, técnico do Ceará, durante treino no CT de Porangabuçu

Contratado no final de junho do ano passado, o técnico Léo Condé vai completar 40 jogos no comando do Ceará na partida contra a Juazeirense, pela Copa do Nordeste, na noite desta quarta-feira, 19.

Nos 39 jogos até agora, foram 25 vitórias, cinco empates e nove derrotas, com 68.3% de aproveitamento de pontos, desempenho excelente.

Em 2024, o treinador dirigiu a equipe em 25 partidas, todas pela Série B do Campeonato Brasileiro, tirando o time da parte intermediária da tabela e conseguindo o acesso para a Série A com uma arrancada firme na reta final do torneio. Foram 14 vitórias, três empates e oito derrotas.

O bom trabalho garantiu a renovação de contrato com o Alvinegro e a permanência para 2025, quando já comandou o elenco em 14 oportunidades, com 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Foram jogos pelo Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

