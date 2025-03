Ceará e Fortaleza: olho no peixe, outro no gato

Foto: AURÉLIO ALVES/O POVO e Mateus Lotif/Fortaleza EC Léo Condé e Vojvoda: planejamento para duas competições distintas

A Copa do Nordeste segue — por vezes meio perdida em um calendário insano — e nesta quarta-feira, Ceará e Fortaleza entram em campo em confrontos importantes para o futuro da dupla na competição.

O detalhe, entretanto, é o segundo jogo da final do Campeonato Cearense, no sábado que vem, prioridade máxima. Não resta outra medida aos treinadores: escalar equipes alternativas, preservando os atletas que vão disputar o título.

Formações diferentes, entretanto, não podem significar pouca relevância. É bem verdade que os encontros não são eliminatórios, mas bons resultados darão mais tranquilidade.

Se na semana passada, antes do primeiro jodo da final do Estadual, o Ceará teve a dificuldade de encarar uma partida tensa e decisiva pela Copa do Brasil (sofreu contra o Confiança e passou nos pênaltis), agora o Alvinegro atua novamente em casa, mas em um momento onde o torneio permite rodar o elenco. O time está no G-4 do seu grupo, soma 7 pontos em quatro jogos e mesmo uma escalação reserva tem totais condições de vencer a esforçada Juazeirense. Um triunfo, por sinal, encaminha bem demais a classificação antecipada.

O caso do Fortaleza é um pouco diferente porque existe uma viagem para o interior da Paraíba. Uma parte em voo fretado (o que diminui o desgaste dos atletas escolhidos) e outra em via terrestre para chegar a Sousa, referência zooarqueológica brasileira. O detalhe da partida: uma vitória por qualquer placar classifica o Tricolor para a próxima fase da Copa do Nordeste.

A decisão de poupar atletas, neste caso específico, é bem simples, portanto. E também é hora de fazer valer a força dos elencos montados pela diretorias e comissões técnicas, já sabendo que o excesso de partidas cobra um preço e não pega ninguém mais de surpresa.

O 15º jogo de Dorival na seleção



Entre competições oficiais e amistosos, Dorival Júnior soma 14 jogos como técnico da seleção brasileira. São seis vitórias, sete empates e uma derrota, com desempenho péssimo na Copa América e apenas uma posição ganha nas Eliminatórias para a Copa de 2026.

João Fonseca estreia no ATP de Miami

Depois de faturar o Challenger 175 de Phoenix, João Fonseca, 18 anos, começa nesta quarta-feira, 19, contra Learner Tien, a construir seu caminho no ATP 1000 de Miami, um dos mais impactantes torneios da temporada. A ascensão do brasileiro virou assunto mundial no esporte. Não há quem não o conheça e não esteja criando previsões extremamente positivas para a sua carreira.

Para quem acompanha tênis, fica evidente que não há dúvida alguma sobre o seu potencial, mas o tempo para João se firmar entre os melhores do mundo é incerto. Pode demorar um, dois ou três anos e ainda assim não é uma certeza que ele atingirá o topo. Muitas vezes o óbvio precisa ser dito, afinal, não faltarão torcedores de futebol imediatistas e sem noção cobrando resultados sem pé e nem cabeça.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Andreeva, Lebron e Doncic!



1. Ainda sobre tênis, a russa Mirra Andreeva, de 17 anos, subiu para a sexta colocação do ranking da WTA. A menina tem um jogo espetacular, com enorme inteligência.

2. Na NBA, sem Lebron James, machucado, o La Lakers se livrou da sequência de quatro derrotas seguidas e emplacou duas vitórias, diante de Phoenix e San Antonio.

3. Somando o desempenho nos dois triunfos do Lakers, Luka Doncic marcou 54 pontos, pegou 20 rebotes e deu 22 assistências. Monstro.