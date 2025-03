Ceará vence de novo e chega a 12 triunfos em 15 jogos na temporada

Foto: SAMUEL SETUBAL / O POVO Galeano, jogador do Ceará, comemora gol marcado diante da Juazeirense

A vitória do Ceará sobre a Juazeirense por 2 a 0 (dois gols marcados pelo atacante Galeano), na Copa do Nordeste, nesta quarta-feira, representou o 12o. triunfo do time na temporada em 15 partidas disputadas.

Agora, sob o comando de Léo Condé, a equipe soma 38 pontos em 45 disputados, aproveitamento de 84.4%. Os sete pontos perdidos foram em dois empates contra o Confiança e na derrota diante do Náutico.

No total, o Alvinegro marcou 29 gols e sofreu apenas sete, com saldo positivo de 22.

O próximo confronto do Ceará ocorre no sábado que vem, segundo jogo da final do Campeonato Cearense, diante do Fortaleza. No primeiro, vitória sobre o Tricolor por 1 a 0, gol de Fernando Sobral.