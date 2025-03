Noite de Copa do Nordeste tem vitória do Ceará e derrota do Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Elenco do Ceará comemora um dos gols de Galeano diante da Juazeirense

Feriado de São José só para quem não trabalha com futebol. Ceará e Fortaleza entraram em campo nesta quarta-feira, 19, em jogos pela Copa do Nordeste. O Alvinegro conseguiu vitória com autoridade sobre a Juazeirense, no Castelão, por 2 a 0, dois bonitos gols do atacante Galeano. Sob qualquer aspecto que se analise futebol, o elenco de Léo Condé foi superior, ainda que tenha entrado com a formação reserva, algo esperado diante da final do Campeonato Cearense, sábado que vem.

O time não sofreu defensivamente e dominou amplamente as ações ofensivas. Conseguiu criar jogadas pelos lados e pela zona central, anotando os tentos na segunda etapa, quando a equipe cresceu e teve concentração e competência para definir a partida. Detalhe importante: as construções dos gols do Alvinegro passaram por assistências. No primeiro, Lourenço cobrou escanteio com precisão e, no segundo, ótima jogada com participação de Recalde e Rafael Ramos, que voltou de contusão após dois meses já colaborando com passe decisivo.

E o Fortaleza?

Já o Fortaleza mostrou atuação bastante ruim na Paraíba, também com o time poupando para a finalíssima de sábado. Foi derrotado pelo Sousa (que não vencia há oito partidas e teve méritos) por 2 a 1, com toda justiça, mostrando um futebol desorganizado e desatento em todos os setores do campo, muito distante da intensidade mínima aceitável. O Tricolor decepcionou de novo na temporada e perdeu a chance de se classificar antecipadamente para a próxima fase da Copa do Nordeste. Deixou impressão péssima e terá de tentar recuperar a confiança nas conversas entre a comissão técnica e os jogadores antes do Clássico-Rei.

A eterna desorganização da CBF



A CBF é impressionante. A entidade, faz alguns dias, divulgou a primeira rodada da Série A sabendo que teria de ajustar alguns jogos por causa da final do Paulistão. Não deu outra. Partidas iniciais de Palmeiras, Corinthians e São Paulo já foram mudadas.

Por falar em Confederação Brasileira de Futebol e calendário, a Copa do Nordeste vive um drama, especialmente no Grupo B. O Bahia tem dois jogos atrasados, contra Ceará e Confiança, porque precisou jogar a pré-Libertadores e não se tem a menor ideia de quando serão realizados.

Tais confrontos precisam ser marcados para que se conheça os classificados para as quartas de final. Detalhe: a CBF sabia perfeitamente que o Bahia teria de disputar a competição internacional e, ainda assim, nada fez. Em relação ao Grupo A, com Fortaleza e Ferroviário, tudo certo e as oito equipes estão todas na mesma rodada.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Dia de jogo do Brasil



1. Raphinha vive grande fase no Barcelona. Atuando muito mais como meio-campista centralizado, tem sido um dos melhores jogadores do mundo na temporada 2024/2025. Uma boa atuação do Brasil contra a Colômbia, nesta quinta, vai passar muito por ele.

2. Vinícius Júnior é outro que será centro das atenções e precisa mostrar futebol com a camisa da seleção brasileira. Não raro, o jogador do Real Madrid joga mal pelo Brasil.

3. Pelo lado colombiano, o time precisa se recuperar da má fase. Apesar de ser uma equipe forte física e tecnicamente, perdeu três dos quatro jogos mais recentes nas Eliminatórias para a Copa de 2026. Ainda assim, tem campanha melhor do que o Brasil.