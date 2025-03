Clássico-Rei: as chaves para o título de Ceará e de Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES Rossetto e Sobral foram titulares no primeiro Clássico-Rei das finais

O segundo jogo da final do Estadual entre Ceará e Fortaleza apresenta um cenário bem diferente do encontro inicial, no sábado passado, quando o Alvinegro construiu a vantagem após vencer por 1 a 0, gol de Fernando Sobral.

Os dois times agora sabem perfeitamente o que necessitam fazer e a carga do primeiro confronto entrará em campo, tanto no aspecto psicológico como na montagem tática. Surgem então as chaves na busca pelo título e elas são bem claras.

O Ceará entra na decisão podendo empatar, fincado em um sistema defensivo que tem sido um dos principais pilares da temporada. Com nove jogos sem sofrer gols em 15 partidas, o time de Léo Condé garante o bicampeonato se repetir o feito pela décima vez em 2025. O técnico montou uma defesa eficiente e difícil de ser quebrada. Para o Ceará, o segredo do título está na manutenção dessa consistência e na exploração de um jogo reativo e de velocidade, até porque, ao Fortaleza, não resta outra possibilidade: terá de atuar muito mais no seu campo ofensivo, reter a bola o máximo possível.

A chave do Tricolor é justamente fazer seu ataque funcionar, buscando quebrar a desvantagem atual. Para tanto, o elenco de Vojvoda vai precisar lidar com a forte pressão negativa das más atuações recentes. Há uma evidente necessidade de a equipe ser bem mais organizada na ocupação de espaços, criação e finalização das oportunidades. E terá de fazer isso sem oferecer espaços ao Ceará.

Neste momento da temporada, há duas grandes diferenças entre as equipes e o Alvinegro está superior em ambas. A primeira é o equilíbrio entre defesa e ataque, mostrando uma equipe mais pronta do que a outra. A segunda está no desempenho individual dos elencos. Os atletas do Ceará estão em melhor fase, produzindo com mais confiança. Meu desejo segue: que o campeão seja forjado na justiça do resultado, sem qualquer contaminação por parte da arbitragem comandada pelo gaúcho Rafael Klein.

Ceará pode ser campeão com 100% de aproveitamento



O Ceará ganhou os oito jogos que fez no Campeonato Cearense 2025. Caso seja campeão com vitória, completará o título com 100% de aproveitamento, algo que jamais ocorreu neste século.

Enquete do Esportes do POVO dá favoritismo ao Alvinegro

Enquete no canal do YouTube do O POVO Online durante o programa Esportes do POVO, de sexta-feira, 21, apontou mais votos para o título do Ceará no tempo normal, com 55%. Conquista do Fortaleza no tempo normal ficou com 32%. Taça para o Fortaleza nos pênaltis marcou 9% e Ceará nos pênaltis, com 4%. Foram 630 votos.

Mais 3!

1. Na temporada 2025, o Ceará fez 15 jogos, com 12 vitórias, dois empates e uma derrota, aproveitando alto de 84,4% dos pontos. Marcou 29 gols e sofreu sete.

2. O Fortaleza, no mesmo período, fez 14 jogos, com oito vitórias, cinco derrotas e um empate. O Tricolor marcou 25 gols e sofreu 10, com aproveitamento de 60% dos pontos disputados.

3. Ábitro do Clássico-Rei deste sábado, Rafael Klein já trabalhou em 11 partidas na temporada. Distribuiu 45 cartões amarelos e quatro vermelhos. Ele apitou Bahia 2x0 Vitória, primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, na semana passada.