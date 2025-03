Com acesso e título cearense, Leó Condé marca o Ceará com competência e discrição

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-03-2025: Léo Condé em jogo Ceará x Juazeirense pela Copa do Nordeste na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Com 41 jogos no comando do Ceará, Léo Condé já tem um caminho importante pelo clube. Além da conquista do acesso da Série B para a Série A em 2024, comandando uma grande reação na campanha, o treinador agora agregou um título cearense invicto, após empate diante do Fortaleza, neste sábado, por 1 a 1.

A discrição do treinador caminha lado a lado com a competência, o deixando completamente longe de polêmicas. É uma evidente característica de Condé, que desde que chegou ao clube, em junho de 2024, tem na organização tática do time sua principal preocupação, privilegiando a força defensiva.

Neste ano, por exemplo, foram apenas sete gols sofridos em 16 partidas, nas 12 vitórias, três empates e apenas uma derrota, um aproveitamento de mais de 80% dos pontos disputados.

A busca por uma formação titular estável, sem variações exageradas, é um traço fundamental do seu trabalho, fincado em muita prática tática nos treinamentos, variando muito o tipo de atividade, algo que ficou nítido logo nos seus primeiros dias no clube. Outro ponto relevante: ouve muito seu auxiliar técnico, Renatinho.

