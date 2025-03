Ceará: méritos de um título irrefutável

Foto: FÁBIO LIMA Coletivo do Ceará brilhou no bicampeonato estadual 2024-2025

A conquista do bicampeonato estadual pelo Ceará, confirmada nesse sábado, na Arena Castelão, após empate por 1 a 1 diante do Fortaleza, é um reflexo claro e justo de um trabalho bem feito e de comprometimento coletivo evidente. Não apareceu uma figura isolada como responsável pelo título na caminhada invicta dos nove jogos. O grande destaque foi o todo.

Lógico que alguns desempenhos individuais serão lembrados, casos de Fernando Sobral e Pedro Raul, por exemplo, autores dos gols nas duas partidas finais, mas o esforço conjunto de um grupo que entendeu e abraçou a filosofia proposta por diretoria e comissão técnica pesou muito mais.

Foi uma campanha coesa e competitiva desde a primeira partida, que culminou em oito vitórias, um empate, melhor ataque, melhor defesa (sofreu apenas quatro gols) e sete pontos somados em nove disputados contra o Fortaleza. Uma superioridade incontestável na competição, reflexo de atuações organizadas, por mais que tenham sido 18 atletas novos incorporados ao elenco nesta temporada.

Em tal contexto, a direção de futebol, sob a liderança de Haroldo Martins, merece destaque. Seu trabalho sereno e responsável, longe dos holofotes, mais uma vez foi crucial, como já tinha sido na campanha da Série B no ano passado.

Com acesso para a Série A 2025 e agora o título cearense, Léo Condé já deixa uma marca no Ceará baseada na serenidade. Já são, no total, 41 jogos no comando do clube, com quase 70% de aproveitamento dos pontos.

Completamente livre de polêmicas, a discrição do treinador caminha lado a lado com a competência. Desde que chegou ao clube, em junho de 2024, tem na organização tática do time sua principal preocupação, privilegiando a força defensiva. Neste ano, por exemplo, foram apenas sete gols sofridos em 16 partidas, nas 12 vitórias, três empates e apenas uma derrota, um aproveitamento de mais de 80%.

A busca por uma formação titular estável, sem variações exageradas, é um traço fundamental do seu trabalho, fincado na prática tática nos treinamentos, variando bastante o tipo de atividade, algo que ficou nítido logo nos seus primeiros dias no clube. Outro ponto relevante: ouve muito seu auxiliar técnico, Renatinho.

O número que importa

O Ceará aumentou para oito jogos a sua invencibilidade atual diante do Fortaleza. No período, são três vitórias e cinco empates nos clássicos. Triunfo mais recente do Fortaleza ocorreu em 2023, no dia 1º de abril, por 2 a 1.

Mais 3!

1. Do outro lado da linha, jornalista Sérgio Ponte informa, em primeira mão: jogadores do Ceará vão dividir um prêmio de R$ 500 mil pelo título estadual.

2. Técnico Léo Condé também terá direito a um bônus contratual no valor de R$ 200 mil. Tudo será pago antes da viagem para Salvador, onde a equipe encara o Bahia, partida da Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira.

3. Pelo título estadual, o Alvinegro vai receber R$ 350 mil como prêmio pago pela Federação Cearense de Futebol. É, disparadamente, o torneio menos lucrativo do ano, por mais que tenha relevância esportiva evidente.