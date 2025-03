Convicção de que precisa melhorar é trunfo do Ceará

Foto: Lucas Emanuel/FCF Pedro Raul (braço erguido), comemora um de seus 5 gols pelo Ceará

Após a conquista do título cearense, observei um posicionamento unânime — e bem importante — na reação de dirigentes, comissão técnica e jogadores do Ceará: a certeza de que a conquista não pode esconder a necessidade de melhora para os desafios restantes da temporada. Da mesma forma, a perda da taça não seria sinal de terra arrasada.

O Alvinegro é uma equipe em construção, fato notório pela chegada de 18 jogadores em 2025, muitos deles titulares da equipe. Para se ter uma ideia, na segunda partida da final, contra o Fortaleza, sete atletas que começaram a partida não estavam no elenco no ano passado.

Apenas o goleiro Bruno Ferreira, o atacante Aylon, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e meio-campista Lucas Mugni participaram da temporada passada e da conquista do acesso para a Série A. Pedro Raul, Fernando Sobral, Marllon, Willian Machado, Fabiano, Dieguinho e Fernandinho são chegadas recentes.

Ter levado para casa o Campeonato Cearense e de forma invicta — foram oito vitórias e um empate na campanha — mostra um trabalho geral muito bem feito no início de temporada, mas os desafios daqui para frente serão obrigatoriamente mais complexos, especialmente na Série A.

Quando o clube, em todos os níveis, se posiciona de forma clara sobre a necessidade de crescimento, mostra ter o trunfo de não se deslumbrar com a conquista e de seguir trabalhando na convicção da evolução. Diretoria de futebol, comissão técnica e elenco vão precisar se provar a todo instante — assim é o futebol — mas ter tal filosofia em mente é uma qualidade fundamental para a construção de um bom caminho.

Ednaldo Rodrigues sem oposição



Nenhuma federação estadual de futebol do país (27 no total) e nenhum clube da Série A ou da Série B (são 40) votaram contra a reeleição de Ednaldo Rodrigues para a presidência da CBF, confirmada nesta segunda-feira, 24. Satisfação absoluta dos dirigentes, com 100% de apoio.

Declaração sem nenhum propósito de Raphinha

Causaram-me certo espanto as bravatas de Raphinha, jogador da seleção brasileira, antes do confronto desta terça-feira, contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa, em Buenos Aires. Respondendo ao entrevistador Romário sobre o confronto, o atleta do Barcelona sentenciou: "Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles". E completou: "No campo e fora do campo, se tiver que ser". Fica difícil entender qual benefício de se posicionar dessa forma bélica e gratuita, sem nenhum motivo aparente ou provocação do adversário. Bobagem pura.

O que não é bobagem: o desempenho do Brasil. Independentemente do resultado, é importante que o time atue com consistência, encarando bem a atual equipe campeã do mundo, única que foi capaz de acabar com a sequência de conquistas europeias em Copas do Mundo, que durava desde 2006.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nova Zelândia volta aos Mundiais



1. A Nova Zelândia garantiu sua terceira classificação para uma Copa do Mundo de futebol após vencer a Nova Caledônia por 3 a 0, nesta segunda. Estará em 2026, portanto.

2. A equipe da Oceania jamais venceu um jogo em fase final de Mundial. Foram duas participações anteriores. Em 1982, na Espanha, perdeu os três jogos, incluindo para o Brasil, por 4 a 0. Em 2010, na África do Sul, empatou os três.

3. O principal esporte da Nova Zelândia, com um fanatismo imenso do país, é o rugby.