Ceará e as duas principais lições na derrota para o Bahia por 3 a 2

Foto: Letícia Martins/EC Bahia Duelo entre Bahia e Ceará pela Copa do Nordeste 2025

Na justa derrota para o Bahia por 3 a 2, nesta quarta-feira, Copa do Nordeste, duas lições relevantes ficam para o Ceará. A primeira é que não há perdão quando um time falha muito defensivamente, como ocorreu com o elenco do Alvinegro, em Salvador, tanto no aspecto coletivo, como no individual. Em algum momento o adversário vai aproveitar, especialmente os de Série A.

A segunda lição: é preciso, fora de casa, atuar com mais agressividade e não aguardar ficar em desvantagem para reagir ou tomar iniciativa. No primeiro tempo, especialmente, o Ceará ficou muito passivo, sem organização para agredir. Correr atrás sempre é mais difícil do que pressionar de forma inteligente, sem abrir espaços demais.

No geral, o Bahia atuou melhor em todos os aspectos até abrir o 3 a 0 (dois gols de Erick e um de Lucho). Assim, ficou mais tranquilo garantir a vantagem, ainda que o Ceará tivesse melhorado bastante em busca da reação, no segundo tempo, tentos de Fernandinho e Galeano. O Tricolor garantiu a vaga para a próxima fase do torneio regional.