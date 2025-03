Os remendos bizarros da Copa do Nordeste

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-03-2025: Antonio Galeano comemora gol no jogo Ceará x Juazeirense pela Copa do Nordeste na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Não era difícil a Confederação Brasileira de Futebol e os clubes envolvidos preverem que o calendário do futebol brasileiro e do sul-americano iria comprometer a Copa do Nordeste. Como ninguém se preocupou em resolver a questão, não deu outra e a competição virou um grande remendo ilógico.

Em função da participação do Bahia na fase de pré-Libertadores, o time de Salvador teve dois jogos adiados. Assim, o Grupo B, que tem o Ceará na disputa, teve todas as partidas da sétima rodada adiadas e vai ser encerrado apenas em junho, enquanto o Grupo A, com Ferroviário e Fortaleza, terminará nesta quarta-feira.

O enfrentamento entre Bahia e Ceará, hoje, vale pela quarta rodada do Grupo B, que ainda terá Confiança x Bahia pendente para que todos os times fiquem com seis jogos disputados e possam entrar em campo pela sétima rodada simultaneamente. Isso só ocorrerá em junho, algo absurdo.

Já o Grupo A terá seus quatro confrontos finais realizados nesta quarta-feira, com o Fortaleza, já classificado e tentando a melhor posição possível, recebendo o CRB e o Ferroviário, lutando para se classificar — para não depender de ninguém, precisa vencer, enfrentando o Sousa-PB, no Presidente Vargas.

A bagunça institucionalizada, portanto, vai gerar a indefinição dos confrontos das quartas de final, porque apenas a ordem dos quatro primeiros colocados do Grupo A será conhecida. Os adversários, não.

Série A começa no sábado, com seis jogos



Série A do Campeonato Brasileiro começa no próximo sábado, com seis jogos, incluindo Fortaleza x Fluminense, às 18h30min, no Castelão. Flamengo x Internacional já chama atenção por ser confronto entre dois favoritos ao título.

Argentina goleia Brasil... e ficou barato

A Argentina triturou o Brasil na noite desta terça-feira, em Buenos Aires. O 4 a 1 nas Eliminatórias foi um resultado modesto pela diferença de produção e qualidade entre as equipes. Na realidade, a Argentina é uma equipe, mas a seleção brasileira não é. Foi um atuação pavorosa dos comandados de Dorival Júnior, tanto coletiva, como individualmente.

Em nenhum aspecto do jogo o Brasil conseguiu ser minimamente competitivo. Sem defesa, sem meio-campo e sem ataque, construiu um desempenho terrível. A comissão técnica tem responsabilidade, a CBF mais ainda, mas os jogadores igualmente precisam ser responsabilizados. Não viram a cor da bola. Um completo desastre.

Fonseca deixa boa impressão em Miami

1. Apesar da dura e sofrida eliminação para o ótimo australiano Alex de Minaur por 2 sets a 1, João Fonseca deixou, mais uma vez, excelente impressão no ATP 1000 de Miami, chegando até a terceira rodada.

2. O brasileiro já é uma realidade no circuito e grande atração mundial. O tempo agora é que vai agir. A temporada 2025 será de amadurecimento e aprendizado, sem descartar, inclusive, chance de conquistar títulos.

3. A grande busca de Fonseca é por consistência. Quando atingir esse nível físico e mental, terá grandes resultados. Seu talento aos 18 anos é absurdo e a tendência de evolução é nítida.