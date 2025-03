Ferrão salva em mau dia de Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza perdeu em casa para o CRB, no Castelão, e ficou apenas em 4º

O Ferroviário teve uma atuação eficiente e foi a única boa notícia do futebol cearense nesta quarta-feira. Com brilho de Allanzinho (marcou duas vezes) e segurança defensiva, venceu o Sousa-PB por 2 a 0, no PV, e está nas quartas de final da Copa do Nordeste, passando na terceira colocação e ganhando a posição do já classificado Fortaleza, que terminou em quarto após mais uma atuação decepcionante na derrota para o CRB por 1 a 0, no Castelão. As vaias para o elenco de Vojvoda ao final da partida foram justas. Confuso na defesa e sem inspiração no ataque, o Tricolor não conseguiu, de novo, mostrar futebol consistente. É ruim a temporada, com desempenho muito abaixo do razoável. Os desafios agora serão ainda mais complicados: Fluminense, no sábado e Racing-ARG, na terça.

Já na justa derrota para o Bahia por 3 a 2, também pela Copa do Nordeste, duas lições relevantes ficam para o Ceará. A primeira: não há perdão quando um time falha muito defensivamente, como ocorreu com o elenco do Alvinegro, em Salvador, tanto no aspecto coletivo, como no individual. Em algum momento o adversário aproveita, especialmente da Série A.

A segunda lição: é preciso, fora de casa, atuar com agressividade e não aguardar ficar em desvantagem para tomar iniciativa. No primeiro tempo, o Ceará ficou passivo, sem organização para agredir quando tinha a bola. Correr atrás sempre é mais difícil do que pressionar de forma inteligente, sem abrir espaços demais. No geral, o Bahia, que tem um elenco superior, atuou melhor em todos os aspectos até abrir o 3 a 0. Assim, ficou mais fácil garantir a vantagem e a vaga para a próxima fase do torneio regional, apesar da reação do Alvinegro.

O número que importa: 16 gols sofridos

Nas Eliminatórias para a Copa de 2026, a seleção brasileira já sofreu 16 gols em 14 partidas, média superior a um tento por jogo. A fase ofensiva da "equipe" é ruim, mas a defensiva é ainda pior. Apenas Venezuela, Bolívia, Peru e Chile têm desempenho pior.

Por falar na atuação do Brasil, a repercussão do 4 a 1 foi terrível para a Confederação Brasileira de Futebol. Vaidosa e agora preocupada com a imagem do seu presidente eleito por unanimidade, a CBF se prepara para substituir Dorival Júnior. O técnico faz um trabalho fraco com a equipe, nenhuma dúvida, mas está longe de ser o principal culpado. Jogadores, que vão bem nos clubes, têm parcela idêntica ao treinador, mas são os dirigentes da entidade os grandes responsáveis e faz tempo.

Não há um projeto técnico para a seleção brasileira, que parece ser administrada como uma equipe de zona de rebaixamento da Série B. Seguimos presos aos enormes problemas que ficaram expostos no 7 a 1 contra a Alemanha, em 2014. Nada, absolutamente nada, foi melhorado.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Só três técnicos que vão começar a Série A, no sábado, estão nos times há mais de um ano: Abel Ferreira, do Palmeiras, Vojvoda, do Fortaleza e Rogério Ceni, do Bahia.

2. Informa a agência de notícias AFP: a NBA pensa em criar uma nova liga masculina de basquete na Europa, com anuência da FIBA (Federação Internacional de Basquete). Seriam dez equipes, com cada franquia custando 500 milhões de dólares (cerca de R$ 3 bilhões).

3. Tenista brasileiro João Fonseca passou de 1 milhão de seguidores no Instagram e 1 milhão de dólares em prêmios conquistados nos torneios.