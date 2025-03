Inteligente, Fortaleza controla o Flu e vence bem na estreia da Série A

Foto: Aurélio Alves Lucero comemora gol no jogo Fortaleza x Fluminense, no Castelão, pela Série A 2025

Com uma boa atuação ofensiva no primeiro tempo e segurança defensiva na segunda etapa, o Fortaleza venceu o Fluminense por 2 a 0 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado. A equipe de Vojvoda, para tanto, nem precisou ficar muito com a bola no Castelão, terminando a partida na casa dos 30% de posse.

Em 20 minutos, o Tricolor já ganhava por 2 a 0, gols construídos com assistências e enorme nível de aproveitamento e concentração. No primeiro, Pikachu aproveitou erro da defesa carioca, serviu Marinho e o atacante encontrou Lucero livre para abrir o placar. No segundo, Pol Fernandez bateu escanteio com categoria e achou a cabeça de Tinga, que acertou o ângulo de Fábio. Ali, a partida estava decidida já.

No segundo tempo, o Fortaleza optou por guardar ainda mais seu sistema defensivo e pouco arriscou ações ofensivas - um ou outro contra-ataque - mas controlou o confuso ataque do Fluminense com tranquilidade e inteligência. Foi uma vitória sem sofrimento e extremamente relevante para o início da Série A.