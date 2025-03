Para Ceará e Fortaleza, nada é mais importante do que a Série A

Foto: FÁBIO LIMA Clássico-Rei voltará a ser disputado na Série A nesta temporada

É absolutamente crucial para Fortaleza e Ceará a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado, com seis partidas, incluindo Fortaleza x Fluminense, no Castelão. O Alvinegro só joga na segunda-feira que vem, diante do Bragantino, no interior de São Paulo, encerrando a primeira rodada do torneio que, mais uma vez, será disputado em pontos corridos, como ocorre sempre desde 2003.

Seguir na primeira divisão significa, prioritariamente, a garantia de estabilização financeira necessária para todas as outras metas esportivas existentes. Assim, a Série A deve ser encarada como prioridade absoluta pelos rivais cearenses.

A permanência na elite garante recursos essenciais por meio de patrocínios, direitos de transmissão, venda de programas de sócios e ingressos, fatores determinantes para a saúde financeira dos clubes. Evidentemente que Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores guardam cada uma a sua relevância, mas nada evolui se o time não estiver, de forma consistente, entre os 20 melhores do país.

O inevitável adeus de Dorival Júnior

A mais do que previsível demissão de Dorival Júnior da seleção brasileira abre espaço para que um técnico com ideias atuais comande a equipe. Pouco importa se estrangeiro ou não, mas a prioridade absoluta da CBF deve apontar para alguém competente para liderar o Brasil diante de seleções, hoje, muito mais bem preparadas taticamente. Tite fez um trabalho ruim na Copa de 2022. Na sequência, Fernando Diniz e Dorival Júnior escancararam mais ainda a extrema fragilidade de um grupo desorganizado e mal treinado. A qualidade dos jogadores existe, mas o que se tem hoje é um bando sem rumo.

Seleção tem só mais 4 jogos pelas Eliminatórias



Faltam apenas quatro jogos para o Brasil fazer pelas Eliminatórias. Depois, serão amistosos e nada mais até a Copa do Mundo de 2026.

Público dividido, mas favorável, a Deyverson no Fortaleza

Enquete no YouTube do O POVO durante o programa "Esportes do POVO", desta sexta, 28, apontou opinião positiva para a chegada de Deyverson ao Fortaleza. Foram 30% dos votantes considerando a contratação boa, enquanto 24% apontaram como péssima. Já 23% das pessoas — foram cerca de 350 votos — avaliam o reforço como foi ótimo, enquanto 20% cravaram a opção razoável. Somando as alternativas positivas, 53%.

Já viu? *

A ESCALADA. Em oito tensos episódios de cerca de 50 minutos cada, a série documental mostra dez talentosos escaladores amadores enfrentando as encostas mais complicadas do planeta. O detalhe: em jogo, prêmios e patrocínios com potencial para tornar o vencedor um atleta profissional do esporte. Onde: MAX

Mais 3!

1. Hugo Souza, goleiro do Corinthians, chegou ao sétimo pênalti defendido em 50 jogos pela equipe. A marca é impressionante. O mais recente, cobrança de Raphael Veiga, do Palmeiras, valeu o título paulista.

2. Depois de bons anos recentes, Mastriani começou mal seu 2025 no Athletico-PR. O Botafogo-RJ, acreditando na recuperação, contratou o atacante.

3. WTA 1000 de Miami terá uma grande final feminina, neste sábado. Aryna Sabalenka, líder do ranking, encara Jessica Pegula, número quatro do planeta.