Vojvoda encontrou no 3-5-2 o esquema ideal?

Com uma boa atuação ofensiva no primeiro tempo e segurança defensiva durante toda a partida, o Fortaleza venceu o Fluminense por 2 a 0 na estreia do Campeonato Brasileiro. Três pontos somados, defesa sem ter sido vazada e uma apresentação equilibrada, como fazia tempo o Tricolor não mostrava.

O esquema com três zagueiros foi bastante eficiente diante da equipe do Rio de Janeiro, surpreendida pela tática de Vojvoda. Com mais atletas no meio-campo, Pikachu e Diogo Barbosa foram alas, o time conseguiu criar bastante na etapa inicial, muitas vezes contando também com Marinho pelo lado direito, além de Pol Fernández, Sasha e Martínez ocupando espaços de forma inteligente, inclusive sem a bola.

Em 20 minutos, o Tricolor já ganhava por 2 a 0, gols construídos com assistências e enorme nível de aproveitamento e concentração. No primeiro, Pikachu aproveitou erro da defesa carioca, roubou a bola, serviu Marinho e o atacante encontrou Lucero, livre, para abrir o placar. No segundo, Pol Fernandez bateu escanteio com categoria e achou a cabeça de Tinga (foi bem como terceiro zagueiro pela direita), que acertou o ângulo de Fábio. Ali, a partida estava decidida já.

Na segunda tempo, o Fortaleza optou por guardar ainda mais seu sistema defensivo e pouco arriscou ações na frente — um ou outro contra-ataque —, mas controlou o confuso esquema ofensivo do Fluminense com tranquilidade. Foi uma vitória sem sofrimento, ainda que tenha ficado com apenas 30% da posse de bola.

Claro que cada adversário requer um estudo diferente, mas, como o esquema deu certo, Vojvoda tem a oportunidade de repetir nos próximos confrontos — nesta terça-feira, 1º, já tem o Racing-ARG, estreia da Libertadores — um desenho tático base, repetindo o máximo possível a escolha pelos atletas que foram bem contra o Flu.

A seleção brasileira feminina de futsal confirmou o favoritismo e garantiu, nesse domingo, o oitavo título da Copa América. Fez ótimo torneio e derrotou a Argentina na final, por 3 a 0. Mais um excelente trabalho do técnico cearense Wilson Sabóia, garantindo o Brasil na Copa do Mundo Fifa, nas Filipinas, em novembro deste ano.

Apesar do Bragantino viver um 2025 complicado — tem mais derrotas do que vitórias na temporada —, o Ceará vai precisar do máximo nível de concentração atuando no interior de São Paulo, nesta segunda.

O Alvinegro tem um elenco experiente para a estreia da Série A e, taticamente, o principal desafio do técnico Léo Condé será fazer o time produzir um bom número de ações ofensivas, não apenas usando os contra-ataques como alternativas, mas também construindo o jogo e pressionando o adversário quando tiver a bola.

1. Copa da Inglaterra definiu as semifinais: Manchester City x Nottingham Forest e Crystal Palace x Aston Villa. Os confrontos serão em Wembley, no final de abril.

2. Surreal a vantagem do PSG no Campeonato Francês. Após 27 rodadas, o time lidera, invicto, com absurdos 21 pontos de vantagem sobre o Monaco, 71 a 50.

3. Aryna Sabalenka foi estupenda no WTA de Miami e levou o título, no sábado, diante de Jessica Pegula. A tenista bielorrussa não é a número 1 do mundo por acaso.