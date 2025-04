Ceará: erros e acertos no 2 a 2 em Bragança

Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino. Ceará deixou escapar a vitória no duelo fora de casa

Um jogo com 31 finalizações e muita entrega fizeram Bragantino e Ceará, nessa segunda, estreia de ambos na Série A. Um 2 a 2 que teve o Alvinegro bastante bem na primeira etapa, distribuído com correção por todo o campo, atento nas finalizações e marcando a saída de bola do time de Bragança. Foi assim que abriu vantagem, gols de Pedro Raul e Marllon, em assistências de Dieguinho (o melhor do Ceará) e Mugni.

Com a vantagem, o time de Léo Condé recuou demais e ficou perto da própria área. A equipe da casa também teve méritos porque conseguiu encontrar soluções ofensivas, especialmente com jogadas pelos lados e diminiu o marcador, com Laquintana. Na segunda etapa, o Ceará não conseguiu reter a bola e foi pressionado até o Bragantino conseguir o empate com Ramires.

Para a estreia da Libertadores contra o Racing-ARG, nesta terça, o Fortaleza conseguiu agregar mais confiança após a boa estreia no Campeonato Brasileiro. A vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense mostrou um caminho interessante para Vojvoda seguir, tanto no esquema 3-5-2 como nas escolhas individuais. O técnico, se quiser, pode repetir quase tudo, com exceção de Tinga, que é dúvida, atuando como terceiro zagueiro. Caso não possa jogar por questões físicas, David Luiz aparece como opção, a não ser que Brítez consiga se recuperar de contusão.

Em relação ao Racing, a equipe não tem jogado bem, especialmente defensivamente, no Campeonato Argentino. Nas sete partidas mais recentes, venceu apenas uma vez e está em décimo lugar do Grupo A (são 15 clubes) após 11 partidas, com 16 gols marcados e 14 sofridos. O foco, entretanto, está totalmente na Libertadores, como deixam evidente as declarações recentes do técnico Gustavo Costas e do elenco. A conquista da Sul-Americana em 2024 e da Recopa 2025 reforçaram a prioridade.

A final do ATP 1000 de Miami foi um grande jogo de tênis, terminado na madrugada de domingo para segunda. Jakub Mensik venceu Novak Djokovic em duplo 7-6, num duelo de muita força e técnica, com ambos atuando muito bem. A diferença de idade é enorme (Djoko tem 37 e Mensik, 19), mas a vitória do jovem tcheco guarda relação com ter atuado melhor nos pontos decisivos, extremamente seguro e confiante.

A cerimônia de premiação foi bonita demais, com Mensik mencionando que se tornou atleta por ter visto Djkovic em quadra, anos atrás. Mensik também contou que só não desistiu da competição antes da primeira rodada porque o fisioterapeuta argentino Alejandro Resnicoff, que trabalhou no torneio e morou bastante tempo no Brasil, o salvou das dores no joelho.

1. São Paulo, Corinthians, Ferroviária e Cruzeiro lideram o Brasileirão Feminino. O quarteto tem sete pontos em três jogos, com duas vitórias e um empate.

2. Nenhum visitante ganhou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Foram cinco vitórias dos mandantes e cinco empates.

3. Entre os times do Nordeste, apenas o Fortaleza venceu na rodada. O Vitória perdeu, enquanto Ceará, Sport e Bahia empataram.