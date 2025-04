Fortaleza e as 24 finalizações do Racing

Foto: Aurélio Alves/O POVO O Fortaleza recebeu o Racing na Arena Castelão na abertura da Copa Libertadores de 2025.

Há derrotas e derrotas no futebol. A do Fortaleza para o Racing-ARG por 3 a 0, primeira rodada da Libertadores, poderia até ser encarada com mais normalidade, afinal, a equipe argentina é forte, conquistou títulos internacionais recentemente e jogou um grande futebol no Castelão. A questão, entretanto, esbarra na forma como o insucesso foi construído, com extrema desorganização tática e falhas individuais do elenco.

A fragilidade do Fortaleza permitiu ao Racing, fora de casa, atuar com tanta tranquilidade, eficiência e competência, que finalizou 24 vezes ao gol de João Ricardo, um número impressionante, obrigando o goleiro do Tricolor a fazer uma série de portentosas intervenções, evitando algo ainda pior.

É totalmente incomum para o Fortaleza, atuando como mandante, sofrer da forma como ocorreu na terça-feira. Das 24 finalizações do Racing, sete foram no primeiro tempo e 17 na segunda etapa, mostrando, de maneira efetiva, como os 45 minutos finais foram ainda mais problemáticos. Do total dos arremates do time argentino no confronto, nada mais do que 13 foram na direção do gol.

Da observação do confronto, fica evidente: o desempenho coletivo é o aspecto mais preocupante para ser corrigido a curto prazo. O contexto individual também interfere diretamente no todo, até porque alguns atletas estão com atuações bem abaixo do aceitável nesta temporada, mas os ajustes táticos são bem mais urgentes neste momento. Contra o Mirassol, no próximo domingo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, chance da resposta começar a ser dada.

O número que importa

O Ceará recebe o Grêmio, neste sábado, no Castelão, partida da segunda rodada da Série A, ostentando uma invencibilidade de 22 partidas atuando em Fortaleza. São 19 vitórias e três empates nesta sequência.

Ainda sobre o confronto contra a equipe gaúcha, o Alvinegro tem como missão tática essencial ser protagonista ofensivo. Reter a bola e agredir o adversário será fundamental, principalmente em partidas em casa no Campeonato Brasileiro.

Conseguir executar uma campanha boa como mandante — com grande apoio do torcedor — é o melhor caminho para o objetivo da vaga na Copa Sul-Americana. Se o empate contra o Bragantino, na estreia, não pode ser desprezado, ainda que tenha tido sabor amargo em função das circunstâncias de ter aberto 2 a 0, uma vitória contra o Grêmio colocará o Alvinegro com quatro pontos em duas partidas, campanha ótima para começar o torneio.

