Racing 3x0 Fortaleza: poderia ser ainda pior

Foto: Aurélio Alves Racing foi superior ao Fortaleza no Castelão e mereceu a vitória

Priorizando a Libertadores, o Racing-ARG mostrou muita força e categoria no Castelão, vencendo o Fortaleza com total e irrestrita justiça, nessa terça. O placar de 3 a 0 só não foi bem mais elástico porque João Ricardo praticou uma série de defesas decisivas, precisando salvar os inúmeros e variados erros defensivos da equipe.

A superioridade dos visitantes ocorreu em todos os setores do campo, especialmente após ter marcado o primeiro gol, aos 26 minutos da etapa inicial, quando a partida ainda tinha certo equilíbrio. O Tricolor mostrou desorganização tática, desempenhos individuais ruins, falta de equilíbrio emocional e não soube lidar com a desvantagem em momento algum, principalmente no segundo tempo. Uma derrota contundente e marcante.

Após o empate do Ceará diante do Bragantino, quando abriu 2 a 0 de vantagem, o técnico Léo Condé avaliou que os méritos do adversário foram maiores do que os deméritos do Alvinegro. Não há dúvida de que a equipe da casa, com a derrota parcial, avançou seu meio-campo e espetou os laterais e atacantes pelos lados, mas contou com a colaboração do posicionamento do Ceará, recuando muito as suas linhas, especialmente o meio-campo, marcando bem mais perto da sua área do que até os 35 minutos do primeiro tempo, quando fez os gols. As duas situações, portanto, conviveram na partida e não se pode perder a noção de que era possível ao elenco manter a vitória caso tivesse conseguido fincar uma postura diferente, especialmente a partir do momento da construção do placar.

Condé também destacou o desgaste físico do elenco na segunda etapa. Essa justa percepção do treinador, por mais que possa também ajudar na justificativa para o empate, é preocupante, afinal, os confrontos de Série A são extremamente pesados, seguirão dessa forma e o cansaço efetivamente interfere no desempenho.

O número que importa

Apenas 21 gols foram marcados na primeira rodada da Série A, média de 2.1 tentos por jogo. Seis equipes passaram em branco: Palmeiras, Botafogo, São Paulo, Sport, Fluminense e Vitória.

Ainda sobre o Campeonato Brasileiro, citei no texto de ontem o insucesso dos visitantes na primeira rodada, já que nenhum conseguiu vencer. O cenário mostra de forma contundente a dificuldade de pontuar fora de casa e a consequência óbvia da necessidade de somar muitos pontos como mandante para manter uma campanha equilibrada.

Titular do Bayern de Munique, Harry Kane está cada vez mais próximo do seu primeiro título como jogador profissional. O excelente atacante inglês, que fez história no Tottenham, mas não conquistou nenhum título, vê agora seu time com seis pontos de vantagem sobre o vice-líder Bayer Leverkusen. Faltam sete rodadas para o fim do Campeonato Alemão..

Mais 3!

1. João Fonseca subiu para a sua melhor posição no ranking mundial e agora é o número 59. Em abril do ano passado, o tenista brasileiro era o 288. Avanço meteórico.

2. Já o cearense Thiago Monteiro ganhou cinco degraus, atingindo o número 94 do planeta, segundo do país. Em má fase, Thiago Wild despencou e agora está em 113º lugar.

3. Campeão do ATP 1000 de Miami, o tcheco Jakub Mensik evoluiu 30 colocações, saindo da posição 54 para a 24, aos 19 anos. Fenômeno.