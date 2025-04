Ceará, contra o Grêmio, defende invencibilidade de 22 jogos diante da torcida

Foto: Lucas Emanuel/FCF Atacante Pedro Raul comemora gol no jogo Ceará x Maracanã, no PV, pelo Campeonato Cearense 2025

O retorno do Ceará como mandante em partidas da Série A, neste sábado, diante do Grêmio, tem um componente adicional: a busca pela manutenção de uma sequência grande de partidas invictas atuando em Fortaleza. São 22 confrontos seguidos do Alvinegro sem derrota, com 19 vitórias e três empates, aproveitamento muito alto de pontos neste recorte (60 somados em 66 disputados).

Em 2024, foram oito jogos pela Série B, todos terminados em vitória do time comandado por Léo Condé. Em 2025, mais 14 partidas, válidas por Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, com 11 vitórias e três empates (dois contra o Confiança e um contra o Fortaleza).



No Castelão, diante da equipe gaúcha, o elenco não pode abrir mão do protagonismo ofensivo e do jogo aproximado entre os setores. Um dos fatores essenciais para o sucesso do time jogando diante do seu torcedor é chegar ao ataque, com frequência, em um bloco formado de ao menos seis ou sete jogadores, contando com laterais e meio-campistas nas ações.