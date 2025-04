Ceará: contra o Grêmio, invencibilidade em jogo

Foto: Gabriel Silva/CearaSC Técnico Léo Condé acompanhado do seu auxiliar, Renatinho, no PV

O retorno do Ceará como mandante em partidas da Série A, neste sábado, diante do Grêmio, tem um componente adicional: a busca pela manutenção de uma sequência grande de partidas invictas atuando em Fortaleza. São 22 confrontos seguidos sem derrota para o Alvinegro, com 19 vitórias e três empates, aproveitamento muito alto de pontos neste recorte (60 somados em 66 disputados). Em 2024, foram oito jogos pela Série B. Em 2025, mais 14 partidas, válidas por Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

No Castelão, o elenco de Léo Condé não pode abrir mão do protagonismo ofensivo e do jogo aproximado entre os setores. Um dos fatores essenciais para o sucesso da equipe jogando diante do seu torcedor é chegar ao ataque, com frequência, em um bloco formado de ao menos seis ou sete jogadores, contando com laterais e meio-campistas nas ações.

A retomada completa das diretrizes e do dia a dia do futebol do Fortaleza pelas mãos de Marcelo Paz é a medida mais relevante após a demissão de Alex Santiago e Bruno Costa. Nos meses recentes, Paz atuou em diversas linhas de frente, cenário normal para um CEO de uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e acabou por se dedicar a inúmeras questões institucionais, distanciando-se do dia a dia da área futebolística. Esse afastamento coincidiu, na temporada 2025, com a pior fase técnica no time desde a chegada de Vojvoda, em maio de 2021.

A decisão de reassumir o comando amplo do futebol é, portanto, uma ação direta de gestão de crise para tentar reverter a turbulência exposta, incluindo problemas de relacionamento entre os executivos demitidos e um elenco que ficou sem direcionamento, dividido entre modos diferentes de liderança.

O trabalho dos dirigentes demitidos já vinha sendo considerado insatisfatório e a derrota para o Racing-ARG por 3 a 0 se mostrou o ponto de virada para as mudanças. Mais do que o resultado, o péssimo desempenho em campo chamou atenção. Evidente que a insatisfação da torcida e a pressão interna foram intensas, o que acabou culminando também com nas recentes decisões.

Marcelo Paz tem um estilo agregador de gestão, algo que é positivo em muitos momentos e já trouxe resultados ao Fortaleza, mas, em algumas circunstâncias, causa adiamento de ações que já precisariam ter sido tomadas. O dirigente já mostrou capacidade suficiente para reconhecer erros e mudar processos. Foi dessa forma que ajudou a levar o Fortaleza a novos e inquestionáveis patamares. Sua missão agora é trazer de volta a estabilidade perdida e recuperar a confiança geral, sem esquecer da necessária transparência, característica que o torcedor valoriza e foi deixada de lado em muitos cenários.

O número que importa

Estudo do Instituto CIES (Centre International d'Étude du Sport, na Suíça) apontou o Fortaleza como único time da Série A em 2024 que não usou nenhum jogador criado na base do clube.

Mais 3!

1. Mats Hummels, 36, grande zagueiro alemão, vai se aposentar do futebol no fim da temporada europeia.

2. Craque belga, Kevin De Bruyne avisou: após 10 anos, não renovará contrato com o Manchester City.

3. Os brasileiros na 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores: três vitórias, duas derrotas e dois empates.