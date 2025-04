Em ebulição política, Fortaleza precisa também blindar elenco

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, tem missão relevante

Depois de um bom tempo navegando em mar de tranquilidade política, muito em função dos bons resultados desde 2019, o Fortaleza resolveu demitir o então diretor de futebol da SAF, Alex Santiago, e também o executivo Bruno Costa. O movimento foi unânime e envolveu Diretoria Executiva e Conselho de Administração, que é órgão máximo da Sociedade Anônima do Futebol do Fortaleza.

Não restou dúvida sobre a grande insatisfação com o trabalho que estava sendo realizado pelos dirigentes nos meses mais recentes. São diversos os aspectos que culminaram com as saídas, todos muito bem apurados em matéria disponível nesta edição do O POVO.

Santiago teve méritos evidentes na construção de um clube vitorioso nos anos recentes, incluindo a contratação de Vojvoda, mas o entendimento foi pelo desligamento. Obviamente, o momento ruim do time profissional também possui relação direta com a decisão, além das questões do futsal: gastos elevados em 2024 e a forma de pagamento da premiação aos atletas, que ficaram com 100% do total. Costa deixa o clube sem nunca ter tido grande destaque na função.

Leia mais Exclusivo | "Estou sendo tratado injustamente como desonesto", diz Alex Santiago

"Decisão de preservar a instituição", afirma presidente do Fortaleza sobre demissão de Alex Santiago

Pensando pelo lado de comissão técnica e jogadores, o cenário pede agora blindagem total no sentido de se dar tranquilidade para o grupo trabalhar, especialmente porque o momento técnico e tático é bastante ruim. Até que ponto a ebulição fora do campo estava atrapalhando e seguirá ou não tendo influência, só o dia a dia vai mostrar. Fato notório é que Vojvoda e os atletas são muito experientes e guardam capacidade para encarar a turbulência posta.

Ocorre, entretanto, que o comando da SAF tem como missão ser protagonista. O discurso de competitividade, excelência, fortalecimento da gestão e renovação precisa ser colocado em prática justamente para controlar esse processo conturbado. Marcelo Paz já mostrou capacidade para guiar o clube e fazer avaliações certeiras em relação ao que está funcionando ou não, porque fica clara há necessidade de correções urgentes.

O número que importa

O Fortaleza sofreu 24 finalizações diante do Racing-ARG, na terça-feira, pela Libertadores, maior número atuando em casa desde que começou a jogar competições internacionais, em 2020.

Apesar de ter tomado cinco gols nos dois jogos mais recentes, não vejo a dupla de zaga do Ceará como responsável direta pela derrota para o Bahia (3 a 2) e pelo empate contra o Bragantino (2 a 2). A postura tática, sim, teve muito mais responsabilidade pelos resultados, com posicionamento bastante defensivo e sem conseguir reter a bola no meio-campo e no ataque.

Nas duas partidas, Marllon e Willian Machado foram bem em antecipações e também pelo alto. Marllon, inclusive, marcou um dos gols do Alvinegro em Bragança Paulista. Diante do Grêmio, neste sábado, devem seguir entre os titulares.

Mais 3!

1. Renato Gaúcho no Fluminense não é propriamente uma novidade. Sexta vez que o técnico assume o clube.

2. Costa do Sauípe terá o segundo maior torneio de tênis do Brasil. Em outubro, um ATP Challenger 125 no saibro.

3. Acordo anunciado recentemente: o NBB (Novo Basquete Brasil) voltará a ter a chancela da Confederação Brasileira de Basquete.