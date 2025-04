Por que Marcelo Paz reassume comando integral do futebol do Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, está no clube desde 2015

A retomada completa das diretrizes e do dia a dia do futebol do Fortaleza pelas mãos de Marcelo Paz é a medida mais relevante após a demissão, nesta quinta-feira, de Alex Santiago e Bruno Costa, até então executivos remunerados.

Nos meses recentes, Paz atuou em diversas linhas de frente, cenário normal para um CEO de uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e acabou por se dedicar a inúmeras questões institucionais, distanciando-se, naturalmente, do dia a dia da área futebolística. Esse afastamento, no entanto, coincidiu, na temporada 2025, com a pior fase técnica no time desde a chegada de Vojvoda (em maio de 2021), experimentando uma série de dificuldades dentro de campo.

A decisão de reassumir o comando amplo do futebol é, portanto, uma ação direta de gestão de crise para tentar reverter a turbulência exposta, incluindo problemas de relacionamento entre os executivos demitidos e um elenco que ficou sem direcionamento, dividido entre modos diferentes de liderança.

O trabalho dos dirigentes demitidos já vinha sendo considerado insatisfatório e a derrota para o Racing-ARG, na Libertadores, por 3 a 0, terça-feira dessa semana, se mostrou o ponto de virada para as mudanças. Mais do que o resultado, o péssimo desempenho em campo chamou atenção, sofrendo 24 finalizações, algo que jamais ocorreu em competições internacionais atuando em casa. Evidente que a insatisfação da torcida e a pressão interna foram intensas, o que acabou culminando também com as recentes decisões.

Marcelo Paz tem um estilo agregador de gestão, algo que é positivo em muitos momentos e já trouxe resultados ao Fortaleza, mas em algumas circunstâncias causa adiamento de decisões que já precisariam ter sido tomadas.

O dirigente já mostrou capacidade suficiente para reconhecer erros e mudar processos. Apenas dessa forma ajudou a levar o Fortaleza a novos e inquestionáveis patamares institucionais, financeiros e de conquistas. Sua missão agora é trazer de volta a estabilidade perdida e recuperar a confiança geral, sem esquecer da extremamente necessária transparência, característica que o torcedor valoriza demais e foi deixada de lado em muitos cenários.