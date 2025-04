A vitória do Ceará e o empate do Fortaleza

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Moisés foi titular contra o Mirassol e deu uma assistência

Apesar do belo gol de Martínez (assistência de Moisés) que abriu o placar para o Fortaleza ainda no primeiro tempo, o time de Vojvoda não teve boa atuação, foi muito pressionado pelo Mirassol no segundo tempo (tomou o gol nos acréscimos) e saiu com um ponto do interior de São Paulo. A opção do Tricolor por segurar a vantagem fazendo uma marcação extremamente próxima de sua área foi a pior possível. Sem conseguir conectar contra-ataques e reter a bola em seu campo ofensivo, com qualidade, o Fortaleza sofreu 20 finalizações da equipe da casa e não merecia melhor sorte, até por ter concedido muitos espaços pelos lados, mostrando desorganização defensiva. Evidente que somar quatro pontos em seis nas duas primeiras rodadas da Série A é positivo, mas o desempenho deste domingo deixou muito a desejar.

Na excelente vitória do Ceará sobre o Grêmio, no sábado, o Alvinegro construiu o placar de 2 a 0 ainda que tenha ficado com apenas 38% da posse da bola. O time mostrou bastante efetividade ofensiva nos 30 primeiros minutos, quando criou três boas chances até abrir a vantagem, gol marcado por Pedro Raul, seu sétimo com a camisa alvinegra em oito partidas. A equipe gaúcha naturalmente foi em busca do empate e poderia ter conseguido ainda no primeiro tempo, mas um gol incrível perdido por Arezo e uma defesa espetacular de Bruno Ferreira - que voltaria a brilhar no fim do jogo - impediram.

Na etapa complementar, o Ceará voltou melhor posicionado na marcação, com aproximação entre os setores, privilegiando os contra-ataques. Foi assim que Pedro Raul acertou a trave, quase aumentando a vantagem, que seria definida no gol de Matheus Araújo, no segundo final do confronto. Os 25 minutos finais mostraram um Grêmio mais agudo, tanto por mérito próprio, mas também porque o elenco de Léo Condé permitiu espaços, ponto relevante a se corrigir.

O número que importa

Com o 2 a 0 sobre o Grêmio, o Ceará aumentou para 23 jogos a sua invencibilidade atuando em Fortaleza. A sequência soma oito partidas em 2024 e outras 15 em 2025. São 20 vitórias e três empates.

Número importante para Vinicius Júnior. Ele se tornou, ao lado de Ronaldo, o brasileiro com maior número de gols vestindo a camisa do Real Madrid. Agora são 104. O atacante marcou na derrota por 2 a 1 para o Valência, no fim de semana, e ainda perdeu pênalti. Com 63 pontos, o Real viu o Barcelona empatar na rodada e avançar para 67 pontos, na liderança. Restam apenas oito jogos para o fim do Campeonato Espanhol, entre eles, o clássico entre ambos.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. A NHL - principal liga de hóquei dos Estados Unidos e Canadá - tem um novo artilheiro máximo. O russo Alex Ovechkin, capitão do Washington Capitals, marcou seu gol número 895, neste domingo, superando Wayne Gretzky, o melhor atleta do esporte em todos os tempos.

2. Um dos principais torneios da temporada de saibro no tênis mundial começou neste domingo, o ATP 1000 de Monte Carlo. Nenhum brasileiro teve competência para entrar na chave principal. No caso de João Fonseca, ele nem tentou disputar o qualificatório. A opção foi por descansar, já que a equipe notou possibilidade alta de desgaste muscular.

3. NBA entrou na reta final da temporada regular, com todas as equipes perto dos 82 jogos obrigatórios. Os playoffs começam ainda neste mês. Na Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder lidera, com campanha fantástica. Na Conferência Leste, o dono da bola é o Cleveland Cavaliers. Chegam fortes demais em busca do título.