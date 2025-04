Ceará: trauma no ombro vai afastar Fernandinho dos gramados por alguns meses

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA,CEARÁ, BRASIL,05-04-2025: Fernandinho em Primeiro jogo em casa do Campeonato Brasileiro serie A do Ceará x Grêmio na arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A lesão de Fernandinho, atacante do Ceará, no jogo contra o Grêmio, não foi simples. O jogador, que vinha sendo titular sob o comando de Léo Conde pelo lado esquerdo ofensivo, sofreu um trauma no ombro após uma queda e comprometeu as articulações, exigindo uma cirurgia - que ainda não foi marcada, mas deverá ocorrer nos próximos dias.

Seu afastamento dos gramados será por um período mínimo de 60 dias, com previsão máxima de retorno para 90 dias. O jogador chegou nesta temporada e já entrou em campo 17 vezes (13 como titular), com quatro gols e uma assistência.

No ataque, o Ceará também não tem contado com Pedro Henrique, que está em fase final de recuperação após contusão no joelho, mas a previsão é que o atacante consiga estar disponível em duas semanas.

O Alvinegro tem quatro pontos em duas partidas disputadas na Série A. O próximo confronto ocorre no sábado, contra o Juventude, em Caxias.