Ceará: Condé muda o esquema com a ausência de Fernandinho?

Foto: Lucas Emanuel/FCF Atacante Alejandro Martínez tem chance de ganhar vaga no Ceará

A ausência de Fernandinho por um período que pode chegar a 90 dias — fará cirurgia em função de um trauma no ombro esquerdo, sofrido na vitória sobre o Grêmio, sábado passado — vai obrigar o técnico Léo Condé a realizar uma mudança no setor ofensivo do Ceará para os próximos confrontos.

Caso não queira atingir a estrutura tática atual (sempre no 4-3-3) e como ainda não pode contar com Pedro Henrique — está se recuperando de contusão —, as opções mais simples disponíveis são Aylon e Martínez atuando pelo lado esquerdo. Outra alternativa, já utilizada na temporada, é a entrada de Rômulo, embora o jogador emprestado pelo Palmeiras tenha um rendimento melhor como meio-campista ofensivo.

Pelo estilo de conduzir o trabalho em campo, sempre procurando manter uma base e a forma de atuar, é mais difícil que Condé opte, por exemplo, por colocar quatro jogadores preenchendo o meio-campo, agregando Lourenço ou Matheus Araújo ao setor, mantendo Galeano e Pedro Raul na frente e transformando o desenho tático em um 4-4-2.

Atuar com três zagueiros e dois alas em profundidade também é uma alternativa viável, até porque há atletas capazes para tal cenário no elenco. Dessa forma (3-5-2), o lateral Matheus Bahia, com boas características ofensivas, jogaria com mais liberdade pelo lado esquerdo, mantendo também os três meio-campistas (Dieguinho, Sobral e Mugni) e Fabiano Souza atuando como ala pela direita.

O número que importa

Diante do Colo-Colo, na quinta-feira, pela Libertadores, o Fortaleza fará seu jogo internacional oficial de número 39. Foram 25 confrontos pela Copa Sul-Americana (2020, 2023 e 2024) e os outros 13 pela Libertadores (2022 e 2023).

Ainda sobre o confronto diante do time chileno, o Fortaleza terá como desafio tático inicial tentar ficar mais com a bola. Não há problema em ter menos posse, evidente, mas desde que a equipe esteja organizada e bem agrupada para se defender, algo que não se viu no confronto contra o Mirassol, no domingo passado, quando deu espaços demais e, apenas no segundo tempo, sofreu impressionantes 17 finalizações, tomando o empate nos minutos finais de partida.

Já viu?

The Turner Twins: tudo ou nada. Neste ótimo documentário de cerca de uma hora de duração (lançado em 2022), os irmãos gêmeos britânicos Hugo e Ross Turner explicam e mostram como exploraram nove lugares considerados inacessíveis do planeta, seja por ar, mar ou terra. Onde: RED BULL TV

Mais 3!

1. João Fonseca vai disputar seu próximo torneio no saibro de Madrid — um ATP 1000 —, a partir de 23 de abril, mas colocou outra competição no caminho: o Challenger 175 de Estoril-POR, previsto para começar quatro dias depois.

2. A ideia do tenista é ter calendário preenchido caso seja eliminado cedo na Espanha, algo que vale a pena ter no radar, tamanha a dificuldade da chave principal.

3. Obviamente, caso o tenista brasileiro vá bem em Madrid — um torneio extremamente relevante e que dura cerca de duas semanas —, ele desistirá de Estoril.