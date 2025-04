Ceará quer comprar direitos de Pedro Raul, mas acerta ao adotar cautela

Foto: Samuel Setubal Pedro Raul, atacante do Ceará, comemora gol marcado diante do Maracanã

Apesar de estar no radar do Ceará, a compra dos direitos econômicos do atacante Pedro Raul depende de uma série de varíaveis, entre elas o clube permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O presidente do Alvinegro, João Paulo Silva, tem razão ao adotar cautela sobre o assunto, inclusive deixando evidente quais são os objetivos do time na temporada 2025. O dirigente foi bem claro ao comentar o fato no programa De Primeira, do portal UOL, nesta quarta-feira.

"Hoje é um dos principais jogadores do nosso time. Mas assim, ainda nem conversamos com o Corinthians sobre isso. A gente tem que esperar, precisa também ter responsabilidade financeira. Eu sempre falo que o mais importante para o Ceará é a gente continuar na Série A. É isso que vai de poder fazer um planejamento, inclusive comprar ativos e o Pedro se inclui, mas precisamos dar um tempo maior nisso para saber como vamos terminar a temporada", avaliou.

Pedro Raul tem contrato com o Corinthians até 2028 e foi comprado por R$ 25 milhões (estava no Toluca, do México) pelo time paulistano. No Ceará, ele está contratado por empréstimo até o fim de 2025. Os dois clubes dividem o salário do atacante, que soma sete gols e uma assistência em oito jogos pelo Alvinegro, incluindo o tento do título cearense.