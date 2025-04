Copa do Brasil: Ceará, Fortaleza e Maracanã conhecem rivais e brigam por R$ 11 milhões

Foto: FCO FONTENELE Galeano foi peça importante na classificação do Ceará na Copa do Brasil

Depois de definidos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, Ceará, Fortaleza e Maracanã, os representantes cearenses, já sabem quais adversários precisam eliminar para garantir vaga nas oitavas de final do torneio e ficar, cada um, com uma premiação de R$ 3.63 milhões.

Primeiro a ser sorteado entre os cearenses, o Maracanã vai enfrentar o Internacional-RS, campeão gaúcho e ainda invicto na temporada 2025. O Fortaleza pega o Retrô, vice-campeão pernambucano e que vai participar da Série C. Já no único confronto de Série A da terceira fase do torneio, o Ceará encara o Palmeiras.

Em relação aos mandos de campo, o Ceará faz o primeiro jogo como mandante, enquanto Fortaleza e Maracanã fazem o primeiro confronto como visitantes. Os dias e horários das partidas não foram divulgados.

Os jogos ficaram assim definidos:

Vasco x Operário-PR

Fluminense x Aparecidense

Bahia x Paysandu

Botafogo-RJ x Capital-DF

Internacional x Maracanã-CE

Fortaleza x Retrô-PE

Atlhetico-PR x Brusque

Palmeiras x Ceará

Atlético-MG x Maringá

Flamengo x Botafogo-PB

São Paulo x Náutico

Cruzeiro x Vila Nova

Santos x CRB

Corinthians x Novorizontino

Bragantino x Criciúma

Grêmio x CSA