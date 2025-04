Cearenses na Copa do Brasil: dinheiro e prestígio nacional

Foto: FCO FONTENELE Galeano marcou o gol do empate a seis minutos do fim do tempo regulamentar

Depois de definidos os confrontos e mandos de campo na terceira fase da Copa do Brasil — os dois sorteios foram realizados ontem, na sede da Confederação Brasileira de Futebol —, Ceará, Fortaleza e Maracanã, os representantes cearenses, já sabem quais adversários precisam eliminar para garantir vaga nas oitavas de final do torneio e ficar, cada um, com uma premiação de R$ 3,63 milhões. Na soma total, portanto, R$ 11 milhões podem entrar nos cofres dos clubes.

Para além dos valores relevantes, o prestígio de avançar na competição é alto. A Copa do Brasil ganha importância ano após ano e é uma contundente demonstração de força para os clubes que conseguem sucesso.

Primeiro a ser sorteado entre os locais, o Maracanã vai enfrentar o Internacional-RS, campeão gaúcho e ainda invicto na temporada 2025. O Inter é extremamente favorito, aliás, um dos maiores entre todos os 16 confrontos. A eventual classificação da equipe de Maracanaú — que faz o primeiro jogo em Porto Alegre — seria uma zebra com contornos épicos e repercussão nacional, tamanha a diferença de elencos, estrutura e investimento.

No caso do Fortaleza, segundo cearense a aparecer na lista do sorteio, o time é bastante favorito diante do Retrô (a partida de ida será em Pernambuco), vice-campeão estadual e participante da Série C do Campeonato Brasileiro. Ocorre que, no ano passado, com favoritismo semelhante, o Tricolor precisou da disputa de pênaltis para eliminar o Retrô após empate sem gols no Castelão, confronto único de segunda fase da competição. Assim, todo cuidado é pouco, inclusive porque o elenco de Vojvoda tem mostrado grandes problemas nos aspectos táticos e técnicos na temporada.

Já o único confronto da terceira fase da Copa do Brasil envolvendo duas equipes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro é o duelo entre Ceará e Palmeiras. Neste caso, o Alvinegro faz o jogo de ida no Castelão, decidindo em São Paulo na volta. Pelos investimentos e jogadores que o Palmeiras possui, é natural que seja apontado como favorito, mas o elenco comandado por Léo Condé tem se mostrado extremamente competitivo na temporada e guarda condições plenas de equilibrar a disputa. Por coincidência, será a quinta vez que ambos se encontram na Copa do Brasil. Em 1994, o Ceará avançou. Já em 1997, 1998 e 2020, foi o Palmeiras que passou de fase.

O número que importa

Após os jogos de ida das quartas de final da Liga do Campeões, é bem difícil que as semifinais não sejam Arsenal x PSG e Inter de Milão x Barcelona. Real Madrid, Aston Villa, Bayern e Dortmund, respectivamente, têm missões complicadas demais.

Mais 3!

1. Contra o Colo-Colo, nesta quinta de Libertadores, o Fortaleza vai encarar uma enorme pressão da torcida, que vai lotar o Monumental de Santiago.

2. Além de saber controlar o aspecto emocional, o Tricolor precisará fazer o que não tem feito em 2025 se quiser um bom resultado após perder para o Racing por 3 a 0: ter a bola por mais tempo e com qualidade.

3. Outro ponto relevante: o Fortaleza não tem jogado de forma associativa. Os setores do campo estão desconectados. Mais compactação é necessidade urgente.