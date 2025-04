Ainda sobre a tragédia no Chile e os pontos para o Fortaleza

Foto: Javier TORRES / AFP Vegas e Emmanuel Martínez disputam lance no jogo Colo-Colo x Fortaleza

Quanto mais penso e leio sobre as absurdas mortes dos dois adolescentes nas imediações do estádio onde Colo-Colo e Fortaleza se enfrentavam, em Santiago, mais o cenário fica incompreensível e sem sentido.

É uma situação tão grotesca, que o futebol deveria parar na América do Sul por, pelo menos, uma semana, em luto e para se pensar em alternativas objetivas para minimizar tantos riscos.

Evidente que isso jamais vai acontecer. Para todos que fazem o esporte, o aspecto mais relevante é que tudo siga como se nada tivesse acontecido. Nada mais importa além do "show tem que continuar".

Do ponto de vista esportivo, agora a Conmebol vai precisar decidir o resultado da partida, disputada até os 27 minutos do segundo tempo. Da leitura do regulamento específico sobre interrupção, suspensão e cancelamento de jogos, não resta dúvida que o Fortaleza deve ser declarado vencedor por 3 a 0, mas o óbvio, muitas vezes, não passa perto das decisões dos tribunais. O que é certo: os minutos restantes não serão mais jogados e o placar será determinado exclusivamente pelos julgadores do processo disciplinar.

Outro ponto fundamental: a decisão precisa ser rápida, inclusive porque existe o prazo para o término da fase de grupos (fim de maio). Quanto mais cedo os documentos e argumentações forem analisados, melhor. A CBF já fez a denúncia e o Fortaleza também já se movimenta no aspecto jurídico. Agora é preciso acompanhar todos os passos do processo, muito de perto.

O número que importa

Até agora, em 20 jogos, o Campeonato Brasileiro da Série A teve 46 gols marcados, média de 2.3 tentos por jogo. Neste sábado e domingo, serão mais 10 jogos, todos da terceira rodada.

Neste sábado, o Ceará visita o Juventude, jogo complicado porque a equipe de Caxias é forte mandante. Em 2025, venceu todas as partidas em casa. O Ceará tem desfalques relevantes por contusão: Fernandinho, Mugni e Matheus Bahia, além de Nicolas, reserva de Bahia. Sem os dois laterais pela esquerda, o zagueiro Willian Machado é a melhor opção para atuar no setor. Ele conhece a posição, assim atuou pelo Ferroviário.

Para o lugar de Mugni, brigam Lourenço (seria a minha escolha), Matheus Araújo e Rômulo. Já na vaga de Fernandinho, as alternativas mais viáveis são Aylon e Martinez. Eu optaria pelo argentino, que entrou bem contra o Grêmio.

Mais 3!

1. No caso do Fortaleza, que vai enfrentar o Internacional, domingo, no Castelão, é bem difícil projetar a escalação. Vojvoda ainda tem mudado muito um jogo para o outro, ainda buscando uma base ideal.

2. Contra o Mirassol, o técnico trocou cinco jogadores em relação ao time titular que tinha entrado no confronto diante do Racing, pela Libertadores. Já diante do Colo-Colo, foram mais seis mudanças.

3. Independentemente da formação do Tricolor, o Inter é uma das melhores equipes do ano no Brasil, única invicta entre as que disputam a Série A em 2025 (são 11 vitórias e cinco empates). Além dos números, o desempenho tem sido muito bom sob o comando de Roger Machado.