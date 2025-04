Noite profundamente trágica para o futebol

Foto: Javier TORRES / AFP Torcedores deixam as arquibancadas no jogo Colo-Colo x Fortaleza

Mais uma vez, o futebol da América do Sul viveu cenas profundamente trágicas de violência, nessa quinta-feira. A morte de uma menina de 18 anos e de um garoto de 13, fora do estádio onde Colo-Colo e Fortaleza faziam uma partida de segunda rodada de Libertadores 2025, em Santiago, no Chile, reforça: é verdadeiramente impossível que o esporte seja visto como algo desassociado da extrema violência que presenciamos no dia a dia.

Um dia destruidor para vidas e famílias. Uma noite de infâmia, que mostra exatamente o tamanho do nível de insegurança que a sociedade, estragada, construiu e teima em não resolver. O futebol, dentro ou fora de estádios e arenas, também faz parte disso.

Há torcedores que acham bobagem, mas o movimento de fretar voos pelos clubes cearenses é um investimento necessário em diversas ocasiões. É o caso do Ceará nesta semana. No próximo sábado, a equipe encara o Juventude, em Caxias do Sul, terceira rodada da competição. Como não existe voo direto e regular de Fortaleza para a cidade do interior gaúcho, a diretoria fretou uma aeronave para o trecho. Assim que a partida terminar, o elenco viaja de ônibus até Porto Alegre, onde passa a noite e treina no domingo pela manhã. De tarde, outro voo fretado direto para Fortaleza.

Evidente que tal logística não garante resultados positivos em campo, porém os atletas vão ficar muito menos desgastados com a considerável diminuição de escalas e esperas, inclusive porque o Alvinegro já encara o Vasco na terça-feira que vem, jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O número que importa

A espetacular temporada de Raphinha pelo Barcelona rendeu ao jogador igualar Messi no número de participações em gols do time numa mesma edição de Liga dos Campeões. Na temporada 2011/20212, o argentino também colaborou diretamente com 19 gols.

Por falar em Liga dos Campeões, o atacante Robert Lewandowski se tornou o primeiro atleta da história do futebol a marcar ao menos dez gols por três clubes diferentes durante uma temporada completa da competição: Borrusia Dortmund-ALE, Bayern de Munique-ALE e, agora, pelo Barcelona-ESP. O polonês joga uma barbaridade.

Já viu?

ROONEY. Por cerca de 100 ótimos minutos, o documentário, lançado em 2022, mergulha profundamente na história do jogador Wayne Rooney. O roteiro passa pelas dificuldades na infância, os desafios da juventude e chega até a transformação em um dos maiores e melhores atacantes do futebol da Inglaterra. Onde: AMAZON PRIME

Mais 3!

1. Depois de duas rodadas realizadas na Série A do Campeonato Brasileiro 2025, o São Paulo é o único time que não fez e não sofreu gol no torneio.

2. O ótimo Van Dijk resolveu ficar no Liverpool até 2027. Torcida da equipe estava em pânico com o fim do contrato do zagueiro holandês.

3. Final da Libertadores de América 2025 deve ser em Lima, no Peru, como ocorreu em 2019 (Flamengo foi campeão). Informação do jornalista Marcel Rizzo, do Estadão.