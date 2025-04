Postura defensiva do Ceará determinou derrota para o Juventude

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Dieguinho conduzindo a bola entre os jogadores do Juventude, em duelo pela Série A

O Ceará voltou a sofrer muitas finalizações em um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. Na derrota para o Juventude, em Caxias, neste sábado, a equipe viu o adversário ter 17 tentativas de gol, contra oito do Alvinegro, mais do que o dobro, portanto.

Apesar de ter saído na frente do marcador no final da primeiro tempo, gol de Aylon - em boa jogada de Pedro Raul e assistência de Matheus Araújo - o time sofreu o empate nos acréscimos da etapa inicial, gol do meio-campista Mandaca, e tomou a virada na segunda etapa, tento anotado por Babi.

Mais uma vez o Ceará teve bem menos posse de bola e permitiu muitos espaços ao adversário, especialmente em função de uma postura excessivamente defensiva, posicionando suas linhas de marcação perto da área do goleiro Bruno Ferreira. Foram raras as vezes em que adiantou a marcação e, menos ainda, quando fez questão de ter a bola, construindo e agredindo a equipe da casa.

Apenas após ter ficado em desvantagem, nos 20 minutos restantes de jogo, o técnico Léo Condé promoveu modificações com teor mais ofensivo, insuficiente para qualquer reação.