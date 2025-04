Empate do Fortaleza, derrota do Ceará

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Allanzinho e Vitão disputam lance no jogo Fortaleza x Internacional

Com cerca de 16 mil pagantes, Fortaleza e Inter fizeram um jogo de pouca inspiração no Castelão. As equipes erraram bastante na construção ofensiva e apresentaram futebol pobre, nesse domingo. Melhor para os sistemas defensivos, que tiveram méritos no controle das ações de ataque. Foi o único 0 a 0 na terceira rodada da Série A.

Mais uma vez com três zagueiros, o Tricolor pecou muito na qualidade dos passes decisivos, aqueles que dariam a opção para finalizações mais perigosas. O time fez poucas boas jogadas de transição rápida. Uma delas, inclusive, terminou em golaço de Moisés, anulado por impedimento. Na comemoração do gol que não valeu, um empolgado Deyverson empurrou o atacante e colaborou para a contusão do próprio Moisés, que precisou sair de campo. Bizarro.

O Ceará voltou a sofrer muitas finalizações em um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. Na derrota para o Juventude, em Caxias, no sábado, a equipe viu o adversário ter 17 tentativas, contra oito do Alvinegro, mais do que o dobro. Apesar de ter saído na frente do marcador no final da primeiro tempo, gol de Aylon — em boa jogada de Pedro Raul e assistência de Matheus Araújo —, o time sofreu o empate nos acréscimos da etapa inicial — Mandaca anotou — e levou a virada na segunda etapa, tento anotado por Babi.

Mais uma vez, o Ceará teve bem menos posse de bola e permitiu espaços demais ao adversário, especialmente em função de uma postura excessivamente defensiva, posicionando suas linhas de marcação perto da área do goleiro Bruno Ferreira. Foram raras as vezes em que pressionou a saída do adversário. O mais grave, entretanto, foi a equipe não ter feito questão de controlar a partida tendo mais posse. Apenas após ter ficado em desvantagem, nos 20 minutos restantes de jogo, o técnico Léo Condé promoveu modificações com teor mais ofensivo, insuficiente para qualquer reação, até porque o adversário estava bem postado.

O número que importa

Série C do Campeonato Brasileiro começou neste fim de semana, com nove partidas. E foram cinco empates, retratando o equilíbrio do torneio. Hoje, a rodada será encerrada com Londrina x Ypiranga.

Por falar na Terceirona, o Floresta até que resistia bem diante do Caxias, fora de casa, nesse domingo, mas um vacilo numa cobrança de escanteio, no segundo tempo, foi o suficiente para a equipe voltar a Fortaleza com derrota por 1 a 0. O esquema 5-4-1 montado pelo técnico Leston Júnior tirou bastante os espaços do adversário, mas é preciso evoluir ofensivamente caso queira não passar sustos na competição.

Mais 3!

1. Segue muito feia a situação do Manchester United. Um dos clubes mais ricos do mundo é apenas o 14º colocado na Premier League e, ontem, tomou de 4 a 1 do Newcastle. O quarto gol, aliás, todo brasileiro. Assistência de Joelinton e finalização de Bruno Guimarães.

2. Após quatro rodadas, Ferroviária e Cruzeiro lideram o Brasileirão Feminino, ambos com 10 pontos. As campanhas são idênticas, com três vitórias e um empate. A Ferroviária lidera, entretanto, porque tem melhor saldo de gols. São nove, contra seis do time mineiro.

3. Carlos Alcaraz teve uma semana brilhante para conquistar o ATP 1000 de Monte Carlo. Nos momentos de inconsistência, conseguiu superar jogando muito bem os pontos decisivos. O tenista espanhol de apenas 21 anos subiu para o segundo lugar do ranking mundial e agora soma impressionantes 18 títulos na carreira profissional.