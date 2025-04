Série A de visitantes muito desejados

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Fortaleza e Ceará ainda não sofreram gols como mandantes na Série A 2025

Não está fácil a vida das equipes que atuam fora de casa na atual edição do Campeonato Brasileiro, ao menos nas três primeiras rodadas da competição. Das 30 partidas completadas, em apenas três quem jogou como visitante venceu.

Foram triunfos do Flamengo sobre Grêmio e Vitória, respectivamente em Porto Alegre e Salvador, além da derrota do Sport para o Palmeiras, no Recife. Nos demais 27 jogos, 15 vitórias dos mandantes e 12 empates.

Ainda é cedo para encontrar justificativas certeiras para a dificuldade dos visitantes. Também não é possível saber se a tendência vai permanecer.

Em 2024, por exemplo, quem jogou fora de casa venceu 99 das 380 partidas da Série A. Já em 2023 e 2022, foram 104 vitórias, ou seja, números que beiram os 30%, diante dos atuais 10%, dado efetivamente baixo historicamente.

Nos casos de Ceará e Fortaleza, ambos seguem invictos atuando no Castelão. O Ceará venceu o Grêmio por 2 a 0, na segunda rodada, enquanto o Fortaleza bateu o Fluminense também por 2 a 0 e empatou diante do Inter, sem gols. O Alvinegro, inclusive, faz, nesta terça-feira, a sua segunda partida como mandante na Série A, diante do Vasco.

O time do Rio de Janeiro viajou com três desfalques: Puma Rodríguez, Coutinho e Tchê Tchê. O Ceará também tem problemas de contusão, mas concordo quando o técnico Léo Condé aponta que ausência de atletas não pode servir como justificativa para resultados ruins. Um elenco é formado para suprir cenários como esse e somar três pontos é fundamental, até para compensar a derrota para o Juventude.

O número que importa

Depois de empatar sem gols diante do Inter, o Fortaleza ampliou para 24 partidas sua invencibilidade em casa na Série A. São 16 vitórias e oito empates, retrato de força e consistência.

Curiosidade. Ceará e Fortaleza têm trabalhado com o mesmo software de gestão empresarial. Para quem acha que futebol é apenas campo e bola, Alvinegro e Tricolor possuem cerca de 250 funcionários cada um, além de orçamentos milionários para administrar. Por coincidência, ambos contrataram os serviços da Sankhya para digitalizar processos de Recursos Humanos, financeiros, compras, contratos e contabilidade. O diretor regional da empresa, Sandro Gatto, confirmou que o desejo é atingir mais clubes da Série A. Por enquanto, da primeira divisão, Ceará e Fortaleza estão na lista, com negociações em andamento com Botafogo-RJ e Vasco. "A gente tem conseguido, com as nossas soluções, melhorar a gestão dos clubes, levando mais eficiência administrativa".

Mais 3!

1. Mundial de Clubes da Fifa, no meio de ano, terá 35 árbitros e dois são brasileiros: Wilton Pereira Sampaio (GO) e Ramon Abatti Abel (SC). Já na lista dos 22 árbitros de vídeo, nenhum é do Brasil.

2. Artilharia carioca — e estrangeira — na Série A. Por enquanto, Vegetti, do Vasco, e De Arrascaeta, do Flamengo, lideram a tábua com três gols.

3. Demissão do técnico Pedro Caixinha, do Santos, é mais do mesmo. Foram apenas 16 jogos do português no comando. Raros realmente são os casos de Vojvoda, no Fortaleza e Abel Ferreira, no Palmeiras.