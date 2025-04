Ceará: cirúrgica e justa vitória sobre o Vasco

Foto: Samuel Setubal Ceará de Pedro Raul (esq.) fe o dever de casa contra o Vasco

O Ceará conseguiu resultado extremamente importante na caminhada da Série A. Um 2 a 1 sobre o Vasco, construído no Castelão e com brilho de Pedro Raul, que marcou duas vezes em assistências precisas de Mugni e Guilherme, uma em cada tempo. O Alvinegro novamente abriu o marcador — como fez em todas as quarto partidas até agora na competição — e, desta vez, soube segurar a vantagem.

Na etapa inicial, não recuou tanto como em outras oportunidades. Já no segundo tempo, o time carioca voltou com bem mais posse de bola, mas o Ceará sofreu muito pouco defensivamente, com exceção dos minutos finais, quando Vegetti aproveitou a única falha da defesa do time de Léo Condé no confronto para marcar, já nos acréscimos. Triunfo justo e que coloca o time com sete pontos em 12 disputados.

Uma das principais tarefas do Fortaleza para o jogo desta noite, contra o Vitória, é ficar mais tempo com a bola, ainda que a partida seja fora de casa. Vejamos. No primeiro confronto da Série A, diante do Fluminense, a equipe teve 30% da posse, mas estava bem postada defensivamente e não sofreu muito para segurar o resultado positivo. Contra o Mirassol, o Tricolor teve apenas 29% da bola sob seu poder e, desorganizado na marcação, sofreu uma barbaridade no interior paulista, não perdendo o confronto por pouco.

Já diante do Inter, domingo passado, a postura mudou. O time de Vojvoda ficou com a posse por 54% da disputa e, assim, conseguiu dar uma trégua para seus defensores e criar mais lances agudos no campo adversário. Em Salvador, independentemente da escalação montada por Vojvoda, é relevante o elenco seguir por esse caminho.

O número que importa

Com apenas um gol sofrido nas três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A, Palmeiras, Inter, Fortaleza, Botafogo-RJ e São Paulo são as defesas menos vazadas da competição.

Pareciam protocolares os jogos de ontem da Liga dos Campeões, mas não foi o que ocorreu. Apesar dos favoritos Barcelona e PSG terem garantido lugar nas semifinais, o drama entrou em campo com gosto. Depois de vencer o Borussia por 4 a 0 na partida de ida, o time espanhol se viu pressionado e perdeu por 3 a 1 na Alemanha.

O PSG sofreu mais ainda. A equipe francesa tinha vencido o Aston Villa por 3 a 1 e acabou derrotada por 3 a 2, na Inglaterra, em uma grande partida de futebol. Não fosse o goleiro Donnarumma, o cenário seria ainda pior. O italiano fez três defesas monstruosas na segunda etapa.

Mais 3!

1. "O saudosismo vai matar o Santos". A fortíssima frase do CEO do clube, Pedro Martins, ecoou após a coletiva que o executivo concedeu, ontem, para abordar a demissão do técnico Pedro Caixinha. Detalhe: como Martins é um dos responsáveis pela gestão, é bom que ele próprio lembre da frase e coloque o clube no rumo da modernização.

2. Na primeira rodada da Série C, 22 gols marcados. A média: 2.2 por partida. Botafogo-PB, Londrina e Maringá foram os times que mais colaboraram. Os três venceram seus jogos fazendo três gols.

3. A Atalanta, do ex-Fortaleza Ederson, saiu da briga de vez e o título italiano está entre Inter (71 pontos) e Napoli (68 pontos). Faltam apenas seis rodadas para o fim da Série A e eles não se enfrentam mais.