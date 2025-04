Pedro Raul: números impressionam e impacto no Ceará é enorme

Foto: Samuel Setubal Pedro Raul teve adaptação imediata no time do Ceará

A influência de Pedro Raul nos bons resultados recentes do Ceará é inegável. O centroavante, que marcou duas vezes na vitória sobre o Vasco, nesta terça, quarta rodada da Série A, chegou aos nove tentos na temporada, artilheiro do elenco, ainda que tenha sido contratado (emprestado pelo Corinthians) apenas no final do mês de fevereiro. Em nenhuma partida que o atacante deixou a sua marca, o Alvinegro foi derrotado.

São 794 minutos em campo, divididos em 10 jogos, média altíssima de um gol a cada 88 minutos. O jogador anotou uma vez logo na sua estreia, contra o Maracanã, pelo Campeonato Cearense. Na sequência, fez contra América-RN, novamente Maracanã, Confiança, Fortaleza, Bragantino, Grêmio e os dois contra o Vasco.

O gol diante do Fortaleza, no 1 a 1, valeu o título estadual, já que a equipe havia vencido o primeiro encontro pelo placar mínimo e perdia o segundo confronto também por 1 a 0, justamente até Pedro Raul aparecer.

Já no Campeonato Brasileiro, são quatro gols contabilizados, todos garantindo pontos relevantes para a equipe, que soma sete em 12 disputados (Bragantino 2x2 Ceará, Ceará 2x0 Grêmio e Ceará 2x1 Vasco). Ele também balançou as redes na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil.

O único lamento do atacante com a camisa do Ceará foi o pênalti perdido na vitória sobre o Maracanã, por 4 a 0, que acabou por não fazer falta alguma no resultado, apenas na sua contabilidade pessoal.