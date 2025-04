Fortaleza: defesa falhou demais em Salvador

Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC Diogo Barbosa marcou gol, mas também falhou na derrota tricolor

Na primeira derrota do Fortaleza na Série A, ontem, em Salvador, o protagonismo negativo foi do sistema defensivo do Tricolor. Evidente que os finalizadores do Vitória tiveram méritos no 2 a 1, mas as falhas individuais e coletivas foram cruciais. O primeiro tempo, equilibrado e com pouco bom futebol, teve o gol de Janderson, de cabeça, sozinho na área, apesar da enorme quantidade de atletas do Fortaleza.

No segundo tempo, a equipe de Vojvoda voltou bem melhor, empatou (Diogo Barbosa, em bela finalização) e poderia ter virado o placar, mas Deyverson e Lucero perderam boas chances. O gol decisivo do Vitória saiu dos pés de ótimo Matheuzinho, apenas observado por Diogo Barbosa, que falhou no lance. Três pontos fundamentais para o time da casa e prejuízo grande para o Fortaleza.

A influência de Pedro Raul nos bons resultados recentes do Ceará é inegável. O centroavante, que marcou duas vezes na vitória sobre o Vasco, quarta rodada da Série A, chegou aos nove tentos na temporada, artilheiro do elenco, ainda que tenha sido contratado (emprestado pelo Corinthians) apenas no final do mês de fevereiro. Em nenhuma partida que o atacante deixou a sua marca, o Alvinegro foi derrotado.

São 794 minutos em campo, divididos em 10 jogos, média altíssima de um gol a cada 88 minutos. O jogador anotou uma vez logo na sua estreia, contra o Maracanã, pelo Campeonato Cearense. Na sequência, fez contra América-RN, novamente Maracanã, Confiança, Fortaleza, Bragantino, Grêmio e os dois contra o Vasco.

O gol diante do Fortaleza, no 1 a 1, valeu o título estadual, já que a equipe havia vencido o primeiro encontro pelo placar mínimo e perdia o segundo confronto também por 1 a 0, justamente até Pedro Raul aparecer.

Já no Campeonato Brasileiro, são quatro gols contabilizados, todos garantindo pontos relevantes para a equipe, que soma sete em 12 disputados (Bragantino 2x2 Ceará, Ceará 2x0 Grêmio e Ceará 2x1 Vasco). Ele também balançou as redes na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil.

O único lamento do atacante com a camisa do Ceará foi o pênalti perdido na vitória sobre o Maracanã, por 4 a 0, que acabou por não fazer falta alguma no resultado, apenas na sua contabilidade pessoal.

O número que importa

Quarta-feira de muitos gols na Série A. Nas oito partidas disputadas, foram 24 tentos marcados, média de três por partida, maior do que a média do campeonato até agora.

Tudo resolvido na Liga dos Campeões. Sem dificuldade e com autoridade, o Arsenal confirmou o favoritismo e venceu mais uma vez o Real Madrid (2 a 1), garantindo a semifinal diante do PSG. Já a Inter de Milão viveu um drama e tanto contra o Bayern, empate por 2 a 2, mas vai encarar o Barcelona na outra semifinal. Os dois confrontos são extremamente imprevisíveis.

Mais 3!

1. Brasil x Paraguai, 10 de junho, será na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Horário de sempre, em casa: 21h45min.

2. Vinicius Júnior agora tem 105 gols pelo Real Madrid, brasileiro com maior número de tentos pelo clube, superando Ronaldo Fenômeno. Uma marca histórica.

3. Gustavo Quinteros não é mais técnico do Grêmio. Situação estava ruim e piorou após a goleada sofrida para o Mirassol, por 4 a 1, ontem.